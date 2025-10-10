ATP Shanghai, Medvedev: “Ho dato il massimo per tutto l’anno, non sono sicuro di poter dare di più”

Daniil Medvedev si è qualificato per la semifinale al Rolex Shanghai Masters 2025, battendo Alex de Minaur con un doppio 6-4 in un match solido e ben giocato. Il russo, in crescita sotto la guida di Thomas Johansson e Rohan Goetzke, ha dominato gli scambi da fondo e servito con grande efficacia. Al termine del suo 50° successo contro un top 10, Daniil ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in mixed zone, che vi riportiamo di seguito.

D: Ottima prestazione oggi, soprattutto nei momenti di pressione. Quanto sei felice?

Daniil Medvedev: “È stata una partita equilibrata. Lui ha avuto molte opportunità, forse anche un po’ più di me. Non nel primo set, ma nel secondo sì. Sono riuscito a essere più preciso nei momenti importanti, quindi sono felice di come ho giocato, soprattutto negli ultimi due game, e sono contento di essere passato”.

D: Sei in semifinale per la sesta volta. Come ti senti adesso?

Daniil Medvedev: “L’anno è stato molto duro. Mi sento bene e sono contento di provare a chiudere in bellezza. Amo Shanghai, quindi sono felice di giocare bene qui. Non è ancora finita, farò del mio meglio in semifinale”.

D: Hai salvato sei palle break su sei, cinque nel primo set. Quanto è stato cruciale?

Daniil Medvedev: “Non è stato facile. Probabilmente tutte le palle break sono arrivate quando servivo la prima, il che ha aiutato. Ho giocato una grande partita, anche nei game in cui lui aveva palle break ha giocato bene, ma io sono riuscito a giocare benissimo negli ultimi due game e a chiudere. Sono molto contento della mia prestazione”.

D: Tanti scambi lunghi, sette oltre i 20 colpi. Sei soddisfatto?

Daniil Medvedev: “Sì, contro Alex ci piace far giocare l’avversario un colpo in più, quindi è normale che ci siano scambi lunghi. Ero abbastanza stanco dopo la partita precedente, quindi sono felice di essere riuscito a lottare e restare in partita. È stata dura fisicamente, ma sono riuscito a correre e colpire quando serviva. Chiudere con un ace è stata una bella sensazione”.

D: Ti abbiamo visto giocare molto bene a Pechino e qui stai giocando alla grande. All’inizio della settimana Alex ha detto che darebbe tutto per vincere uno Slam. A questo punto della tua carriera, quanto daresti tu per tornare in quella posizione?

Daniil Medvedev: “È una domanda difficile perché io do già tutto. Non sono sicuro di poter dare di più. Voglio solo fare del mio meglio. Ho dato il massimo per tutto l’anno, che è stato difficile, e non ho sempre giocato al meglio. Ora però sto mostrando un buon tennis, segni positivi della mia versione precedente o nuova, e guardo avanti”.

D: Come ti senti per la semifinale contro Rinderknech, che ha fatto un percorso straordinario?

Daniil Medvedev: “È un avversario molto duro. Quando gioca bene può battere chiunque. Ha un servizio fantastico e colpisce bene. Non è uno che ti dà molte chance, cerca di chiudere il punto in due colpi, quindi proverò a fare lo stesso, giocare bene e vedere come va”.