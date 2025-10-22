Serie A

Terzo appuntamento con “UbiNews” dedicato ai campionati di A1 maschile e femminile.

By Paolo Pinto
1 Min Read

È online il nuovo appuntamento con UbiNews, l’appofondimento di Ubitennis.com, diretto da Ubaldo Scanagatta. Ubinews è dedicato ai campionati di A1 maschile e femminile.

In questa edizione:
– La fuga del Match Ball Country Club Firenze
– Le interviste dai Circoli
– L’approfondimento con il ds Paolo Cannova del CT Palermo.

Benvenuti nel racconto completo della Serie A1: dove ogni punto conta, e ogni storia merita di essere ascoltata. In conduzione Paolo Pinto, a cura di Giuseppe De Paola, Carlotta Desirello e tutti gli addetti di tutti i circoli partner.

