WTA Tokyo: Muchova ok, Noskova in rimonta. A Kalinskaya il derby con Shnaider, Mboko dilaga

Continua senza intoppi il Toray Pan Pacific Open Tennis, WTA 500 organizzato a Tokyo. Con Jasmine Paolini tiratasi fuori dal tabellone per riposarsi in vista delle WTA Finals, gli occhi sono puntati su Elena Rybakina, che in caso di semifinale in Giappone staccherebbe pure lei il biglietto per Riad. La kazaka scenderà però in campo nella giornata di giovedì. Il mercoledì, invece ha visto protagoniste agli ottavi giocatrici del calibro di Karolina Muchova, Linda Noskova, Victoria Mboko e un interessante derby russo tra Anna Kalinskaya e Diana Shnaider.

[8] K. Muchova b. M. Joint 6-3 7-5

Passa indenne Karolina Muchova. Per 6-3 7-5, in un’ora e mezza di gioco, la tennista ceca ha sconfitto la teenager Maya Joint nel loro primo confronto diretto. In entrambi i set l’australiana si è trovata in vantaggio di un break, salvo poi subire il rientro della sua avversaria, capace di chiudere il match con il 77% di conversione con la prima. La numero 32 al mondo ha mostrato la sua caratura in questa stagione, vincendo i 250 di Rabat e di Eastbourne. Opposta a una delle top 25 mondiali (5-10 il suo bilancio), ha però fatto vedere ancora una volta la sua difficoltà nell’affrontare questa tipologia di giocatrici così esperte (mentre la numero 21 della classifica ha faticato, anche dal punto di vista fisico, più con le tenniste dietro in classifica, dato che il suo record stagionale contro le top 60 è di 13-14). Ora la semifinalista del 1000 di Dubai sfiderà la vincente del match tra Belinda Bencic e Varvara Gracheva nel suo 23esimo quarto di finale WTA in carriera, il 17esimo su cemento e il quarto in questo 2025.

A. Kalinskaya b. [7] D. Shnaider 7-6(4) 2-6 7-6(5)

È Anna Kalinskaya a portarsi a casa il derby russo inedito contro Diana Shnaider. La numero 38 al mondo ha superato la connazionale con il punteggio di 7-6(4) 2-6 7-6(5) in due ore e quaranta minuti di partita. Per due volte la semifinalista uscente si è portata avanti di un break in avvio di terzo set. E in entrambe le occasioni non è riuscita a mantenere il vantaggio, lei che nei derby a livello WTA ha uno storico migliore di quello della sua avversaria (15-10 per Shnaider dopo questa partita, 16-17 per Kalinskaya). La finalista del 500 di Washington torna quindi in positivo nel bilancio stagionale contro le top 20 (6-5) e approda così al turno delle migliori otto nel circuito maggiore per la 19esima volta in carriera, la 16esima sul cemento e la sesta in questa stagione. Sfiderà Linda Noskova per un posto al penultimo atto.

[6] L. Noskova b. M. Kessler 5-7 6-3 6-4

Si diceva di Linda Noskova, che ha però dovuto faticare molto per raggiungere i quarti di finale. La fresca seconda classificata al 1000 di Pechino ha rimontato McCartney Kessler nel loro terzo confronto diretto (2-1 per la ceca), spuntandola per 5-7 6-3 6-4 in più di due ore di lotta. Nella frazione decisiva la numero 17 al mondo è stata molto brava a non concedere palle break alla rivale e a sfruttare la prima occasione in risposta che le si è posta davanti. Un po’ come Joint, i grandissimi passi avanti dell’attuale 31esima tennista al mondo si sono visti in questa stagione, nella quale ha conquistato i titoli 250 a Hobart e Nottingham. Ma contro le top 20 Kessler ha dimostrato ancora una volta di fare fatica (4-10 il suo record). Dal lato opposto, la numero 17 della classifica con ben 10 ace avanza al suo 17esimo quarto di finale WTA, il 14esimo su cemento e l’ottavo solo nel 2025.

[9] V. Mboko b. [Q] E. Lys 6-1 6-1

Poco da fare, invece, per Eva Lys. La qualificata tedesca è stata demolita con un doppio 6-1, in meno di un’ora di gioco, da Victoria Mboko (2-0 ora i testa a testa), che prima di questo torneo non vinceva una partita da quella straordinaria cavalcata messa in piedi nel 1000 di casa a Montreal. La prova della teenager canadese sia in risposta che al servizio – 79% di prime in campo con l’87% di trasformazione, una sola palla break concessa e in seguito cancellata – è stata di un livello troppo alto per la numero 50 al mondo, che esce quindi con l’amaro in bocca per la 14esima volta su 15 da un match giocato contro una top 25 del ranking. La numero 23 mondiale raggiunge così il suo secondo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore, dove se la vedrà con Elena Rybakina o Leylah Fernandez.