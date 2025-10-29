WTA Finals, il programma di sabato 1° novembre: aprono Paolini/Errani, poi tocca a Swiatek

Saranno le azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani a inaugurare l’edizione 2025 delle WTA Finals.
Le doppiste azzurresaranno le prime a scendere in campo sul centrale di Riad, alle 13.30 italiane, e sfideranno il duo composto da Muhammed e Schuurs.
Non prima delle 16, a inaugurare il tabellone femminile del torneo singolare, invece, toccherà a Iga Swiatek opposta a Madison Keys, vincitrice dell’US Open 2025. E’ di 5-2 il computo dei precedenti con Swiatek che ha vinto l’ultimo precedente disputato al WTA di Madrid 2025. Sul cemento di Melbourne, invece, vinse la statunitense in tre set.
A seguire in campo Amanda Anisimova ed Elena Rybakina. Gara che si preannuncia molto equilibrata con la n. 4 del mondo leggermente favorita. La kazaka si è qualificata alle Finals per il rotto della cuffia sopravanzando Mirra Andreeva nel rush finale. L’unico precedente tra le due è datato 2017: sul rosso del Roland Garros, vinse Rybakina in due set.
Chiuderà il programma la sfida tra Veronika Kudermetova ed Elise Mertens opposte a Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko.