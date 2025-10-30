ATP

ATP Finals: Fritz qualificato. Tre posti rimanenti

Per la terza volta in carriera, il n. 4 del mondo Taylor Fritz giocherà a Torino il torneo di fine stagione

By lorenzocelenza
2 Min Read
Taylor Fritz reacts during a men's singles match at the 2025 US Open on Sunday, Aug. 31, 2025 in Flushing, NY. (Garrett Ellwood/USTA)


📣 Guarda il torneo di Parigi in streaming su NOW! 

Manca sempre meno alle NItto ATP Finals di Torino e rimangono solo tre posti disponibili nel tabellone del singolare. Taylor Fritz ha raggiunto Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev e Novak Djokovic e si giocherà la possibilità di arrivare di nuovo in fondo alla competizione. Lo scorso anno difatti, il tennista statunitense riuscì ad arrivare all’ultimo atto contro il padrone di casa Sinner, perdendo in due set 6-4 6-4.

Prima di arrivare in finale, il numero 4 al mondo era riuscito a eliminare gli ex campioni Daniil Medvedev e Zverev, prima che il tennista altoatesino lo battesse per il trofeo. L’americano si è qualificato per il torneo di fine stagione grazie alla sconfitta di Lorenzo Musetti al Rolex Paris Masters.

La stagione di Taylor Fritz verso le ATP Finals

Fritz ha iniziato la stagione con la vittoria alla United Cup con gli Stati Uniti, dove riuscì a guidare la propria nazione al trionfo, battendo 6-4 5-7 7-6(4) Hubert Hurkacz. In quest’annata, l’americano ha alzato al cielo i trofei di Stoccarda ed Eastbourne, conquistando per il quarto anno consecutivo più titoli. Inoltre, durante questa stagione, ha raggiunto per la prima volta le semifinali a Wimbledon e successivamente la finale di Tokyo.

In questo momento rimangono tre posti disponibili nel tabellone del singolare verso le Nitto ATP Finals, che si terranno all’Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. Attualmente, Ben Shelton è sesto nella Live Race, con Alex De Minaur settimo e Musetti ottavo. Felix Auger-Aliassime segue al nono posto con un distacco di soli 390 punti.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Parigi: Davidovich Fokina zittisce il pubblico francese. Bublik supera Moutet. Bene Khachanov e de Minaur
ATP
Nadal in Corea del Sud, sorrisi a volontà e l’affetto per Roger
Interviste
ATP Parigi, Sinner: “Fatico sempre qui, un campo davvero particolare”
Interviste
ATP Parigi 2025: fuori Bolelli e Vavassori (già qualificati alle Finals)
Italiani