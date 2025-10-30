ATP Finals: Fritz qualificato. Tre posti rimanenti

Manca sempre meno alle NItto ATP Finals di Torino e rimangono solo tre posti disponibili nel tabellone del singolare. Taylor Fritz ha raggiunto Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev e Novak Djokovic e si giocherà la possibilità di arrivare di nuovo in fondo alla competizione. Lo scorso anno difatti, il tennista statunitense riuscì ad arrivare all’ultimo atto contro il padrone di casa Sinner, perdendo in due set 6-4 6-4.

Prima di arrivare in finale, il numero 4 al mondo era riuscito a eliminare gli ex campioni Daniil Medvedev e Zverev, prima che il tennista altoatesino lo battesse per il trofeo. L’americano si è qualificato per il torneo di fine stagione grazie alla sconfitta di Lorenzo Musetti al Rolex Paris Masters.

La stagione di Taylor Fritz verso le ATP Finals

Fritz ha iniziato la stagione con la vittoria alla United Cup con gli Stati Uniti, dove riuscì a guidare la propria nazione al trionfo, battendo 6-4 5-7 7-6(4) Hubert Hurkacz. In quest’annata, l’americano ha alzato al cielo i trofei di Stoccarda ed Eastbourne, conquistando per il quarto anno consecutivo più titoli. Inoltre, durante questa stagione, ha raggiunto per la prima volta le semifinali a Wimbledon e successivamente la finale di Tokyo.

In questo momento rimangono tre posti disponibili nel tabellone del singolare verso le Nitto ATP Finals, che si terranno all’Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. Attualmente, Ben Shelton è sesto nella Live Race, con Alex De Minaur settimo e Musetti ottavo. Felix Auger-Aliassime segue al nono posto con un distacco di soli 390 punti.