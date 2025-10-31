ATP

ATP Parigi LIVE: Sinner avanti di un break su Shelton

Segui con Ubitennis la diretta scritta del big match tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Chi vince va in semifinale dove affronterà il vincente fra Zverev e Medvedev

By Redazione
1 Min Read
Jannik Sinner – Parigi 2025 (foto via Twitter @RolexPMasters)


Break Sinner, 3-2Sinner – Shelton 2-2Sinner – Shelton 1-2Sinner – Shelton 1-1Sinner vs Shelton, si comincia
A few seconds ago31/10/2025 19:29

Break Sinner, 3-2

1 min ago31/10/2025 19:28

Sinner – Shelton 2-2

Ben si carica per aver punto un punto da 24 colpi, ma Jan replica lasciandogli solo quel 15.

9 min ago31/10/2025 19:20

Sinner – Shelton 1-2

Jannik si procura il 15-40 in risposta, ma prima commette un errore gratuito, poi Ben cerca due volte di perdere il punto smorzando palle da spaccare salvandosi comunque.

15 min ago31/10/2025 19:14

Sinner – Shelton 1-1

Primi due turni di battuta tranquilli…

26 min ago31/10/2025 19:03

Sinner vs Shelton, si comincia

Jannik ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.

Incubo Musetti: ora le Finals sono davvero in pericolo
Ben Shelton: prove da star, ad un passo dalla grandezza

