ATP Parigi LIVE: Sinner avanti di un break su Shelton

Break Sinner, 3-2
Sinner – Shelton 2-2
Ben si carica per aver punto un punto da 24 colpi, ma Jan replica lasciandogli solo quel 15.
Sinner – Shelton 1-2
Jannik si procura il 15-40 in risposta, ma prima commette un errore gratuito, poi Ben cerca due volte di perdere il punto smorzando palle da spaccare salvandosi comunque.
Sinner – Shelton 1-1
Primi due turni di battuta tranquilli…
Sinner vs Shelton, si comincia
Jannik ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.
