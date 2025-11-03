Italiani in campo lunedì 3 novembre: Errani/Paolini, Sonego e Berrettini. A che ora e dove vederli

Nel lunedì che dà il via alla prima vera settimana novembrina, saranno quattro gli azzurri della racchetta in campo pronti a scaldarci il cuore di emozioni e vincenti.

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate a Riad nel loro secondo incontro del Round Robin nel Group Martina Navratilova. Un eventuale successo garantirebbe alle nostre due campionesse, già vittoriose sabato contro Asia Muhammad/Demi Schuurs, di staccare con un turno d’anticipo il biglietto per accedere alle semifinali delle WTA Finals 2025. E qualora effettivamente le azzurre battessero la coppia n°6 del seeding Jelena Ostapenko/Su-wei Hsieh, finalista sia in Australia che a Wimbledon, avrebbero già fatto meglio in termini di risultati di quanto avevano ottenuto nel 2024 quando da quarte del lotto chiusero al terzo posto del girone con una vittoria e due sconfitte.

L’appuntamento con la coppia d’oro è per le ore 13, apriranno nuovamente il programma di giornata: due i canali di riferimento per seguire la partita, SKY Sport Uno (Canale 201) e SKY Sport Tennis (Canale 203) oltre che alternativamente si potrà seguire su NOW TV – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – o SKY Go. Inoltre, come per il resto della stagione femminile, anche SuperTennis e SuperTenniX trasmetteranno l’incontro.

Ma lo spettacolo non finisce qui: c’è altro da appuntarsi in agenda visto che il pomeriggio sarà ricco di azzurro. Nella giornata odierna parte infatti anche l’ATP 250 di Metz, dove avremo quattro italiani impegnati: oggi toccherà a Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, mentre debutteranno martedì Flavio Cobolli e Francesco Passaro (passato dalle quali). Il torinese scenderà in campo per primo, nel secondo match sul campo centrale dopo una partita in doppio, non prima delle 14 opposto al qualificato britannico Jan Choinski. Chiuderà invece il programma (ore 19:30 circa), sempre sul centrale, il finalista Slam del 2021 che nel quinto ed ultimo incontro affronterà il francese Quentin Halys: verosimilmente in campo attorno alle 19.30.

Per ammirare all’opera Lorenzo e Matteo, il canale da mettere tra i preferiti è SKY Sport Max (Canale 2026) oltre ovviamente il già citato NOW TV, Tennis TV e in streaming su SKY Go.