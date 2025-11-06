Italiani in campo giovedì 6 novembre: Paolini, Musetti, Sonego e Berrettini. A che ora e dove vederli

La sconfitta contro Coco Gauff ha segnato il cammino di Jasmine Paolini alle WTA Finals 2025, sancendone l’eliminazione: la seconda consecutiva nella fase a gironi dopo l’edizione del 2024. In seguito al netto KO con la n°1 Sabalenka, alla tennista azzurra veniva richiesta una prestazione di ben altro tenore per reagire e darsi una chance di qualificazione alla semifinale. E invece è arrivato un altro tonfo rumoroso, senza storia. Ma non si può ‘rimproverare’ la nostra atleta di punta per aver contratto un’annosa influenza a pochi giorni dal semaforo verde su Riad, non si può farle una colpa. Adesso però Jasmine ha tutto il “diritto” di dover chiudere bene, al meglio, ritrovando quello splendido sorriso che la contraddistingue: per farlo dovrà cercare di battere Pegula. La due volte finalista Slam non sarà però l’unica attrazione azzurra della giornata visto che avremo impegnati anche tre tennisti nei due diversi tornei ATP che mettono il punto alla stagione regolare prima delle ATP Finals.

Atene e Metz: resistere all’infrangersi dell’obiettivo Torino, sognare Bologna

Giocare dovendo reggere una così pesante pressione sul groppone ma parallelamente cercare di concentrarsi esclusivamente su campo e partita è esercizio assai complesso. Lo sa benissimo Lorenzo Musetti, andato a due soli quindici dal perdere in ottavi contro l’intramontabile Wawrinka. Ora il prossimo test è il francese Alexandre Muller. L’obiettivo, lo conosciamo tutti: uscire da Atene con titolo e volo verso Torino, Djokovic – e non solo – permettendo.

L’altro Lorenzo non ha pretese sull’imminente futuro, ma ha una voglia matta di completare l’anno tennistico con una settimana coi fiocchi degna delle sue migliori versioni e chissà se a quel punto anche a Volandri non venissero dei dubbi. Dopo il rimontone su Choinski e il solito derby vinto stavolta su Flavio, che difatti si materializza con sette giorni di distanza dall’affermazione su Muso, ecco nei quarti il terraiolo Daniel Altmaier. Concludiamo il nostro excursus azzurro con Matteo Berrettini: il martello romano dopo aver fornito un paio di convincenti e vittoriose performance (dominando Halys e controllando Vukic), è pronto a guardare con fiducia al penultimo atto di Metz; ma per farlo bisognerà superare il sempre arcigno mancino Learner Tien.

A che ora e dove vederli

A scendere in campo per ‘seconda’ sarà Jasmine Paolini, impegnata nel match inaugurale dei singolari in quel di Riad contro Jessica Pegula: non prima delle ore 15, dopo un incontro di doppio. La sfida verrà trasmessa da SKY Sport (SKY Sport Uno – 201- e SKY Sport Tennis: 203) Super Tennis (canale 64 del digitale terrestre) e NOW TV o in streaming su SKY GO e SuperTennix.

Dopodiché all’ATP 250 di Atene, come seconda partita sul centrale greco, sarà il turno di Lorenzo Musetti che aprirà le danze per i nostri colori non prima delle 14 opposto al transalpino Muller. Volando invece in Francia, a Metz a seguire al termine del primo singolare di giornata (attorno all’incirca alle ore 15.30) Lollo Sonego affronterà Altmaier. Infine, dulcis in fundo, Berrettini come quarto ed ultimo incontro del programma se la vedrà con Tien circa verso le 19.30. I tre incontri maschili degli azzurri si potranno gustare su SKY Sport – due i canali di riferimento: SKY Sport Max (206) e SKY Sport Mix (211) – e Tennis TV oltre che in streaming sulla piattaforma di SKY GO.