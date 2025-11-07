ATP Atene, Musetti in finale: “Giocherò per due obiettivi. Djokovic una leggenda”

Lorenzo Musetti è a una vittoria dalla qualificazione per le ATP Finals. In semifinale annulla un match point a Sebastian Korda e approda all’ultimo atto. Adesso c’è solamente Novak Djokovic a separarlo da Torino.

Nella consueta intervista di fine match, l’azzurro commenta la partita, che si configura come delle vere montagne russe di emozioni.

“Penso che entrambi abbiamo giocato un match fantastico, poi il livello si è alzato, è stato per tutti, anche per il pubblico, molto intenso. Ovviamente sono contentissimo per l’atteggiamento che ho mostrato in campo e per lo spirito guerriero che cerco di mettere ogni giorno. Credo che stia ripagando. Il mio obiettivo principale è uno e raggiungere la finale qui è davvero importante, sono già focalizzato per domani”.

Musetti, poi, ammette di non avere un feeling così positivo con gli epiloghi dei tornei: negli ultimi tre anni ha perso tutte e cinque le finali disputate. “Non sono stato così fortunato con le finali in questi ultimi anni, sono tre anni che perdo le finali. Speriamo la storia possa cambiare, a partire da domani“ ricorda Lorenzo.

Ad Atene si gioca non solo il primo titolo da Napoli 2022, ma anche – e soprattutto – un posto tra i migliori otto giocatori della stagione. In attesa che Djokovic sciolga le riserve circa la sua presenza a Torino. Forse anche per il serbo sarà decisiva la sfida con il carrarino per capire se varrà la pena prendere parte all’ultimo torneo della stagione. “Giocherò per due obiettivi: uno è il titolo qui e l’altro probabilmente lo sapete… Non vedo l’ora di giocare contro una leggenda. Sarà bello” conclude Musetti.