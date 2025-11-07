Italiani in campo venerdì 7 novembre: Musetti e Sonego per un posto in finale. A che ora e dove vederli

Il mondo del tennis si sta preparando al grande evento di fine anno: le Nitto ATP Finals 2025. Ma il Tour ‘normale’ non è ancora andato in archivio e nella giornata di venerdì 7 novembre saranno due gli italiani impegnati a livello di semifinale in due tornei differenti.

Al Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ATP 250 che sta andando in scena ad Atene, Lorenzo Musetti ha ancora un sogno nel cassetto: staccare l’ultimo biglietto disponibile per Torino, dove finirebbe nel girone Bjorn Borg, ovvero quello guidato da Jannik Sinner. Per farlo dovrà gioco forza vincere il torneo. Il prossimo avversario, al penultimo atto, sarà l’americano Sebastian Korda con il quale si trova in parità nei testa a testa (2-2). Il 25enne statunitense è uscito però vittorioso da entrambi i precedenti su cemento indoor. Alle Next Gen ATP Finals 2021 e sempre a Metz, ma nel 2022. Il testa a testa in territorio francese è l’ultimo andato in scena tra i due – Korda non ha quindi mai sfidato questa versione del 23enne carrarino, secondo favorito del torneo – che alle ore 18 si daranno battaglia per cercare di agguantare un posto in finale contro Novak Djokovic o Yannick Hanfmann.

Spostandoci a ovest, alle 15:30 Lorenzo Sonego se la vedrà invece con la settima testa di serie, Cameron Norrie, nella semifinale del Moselle Open, ATP 250 di Metz giunto all’ultima edizione. Gli scontri diretti vedono il 30enne britannico avanti 2-1, ma tra lui e il coetaneo torinese – campione del torneo nel 2022, mentre l’inglese è il finalista uscente – non si sono ancora mai verificati testa a testa su cemento indoor. In palio ci sarà il primo pass per l’ultimo atto, dove il vincitore sfiderà Learner Tien o Vitaliy Sachko.

Le partite saranno visibili in tv sui canali Sky Sport, mentre in streaming verranno trasmesse su NOW e SkyGo.

Italiani in campo venerdì 7 novembre