Madrid, programma giovedì 30: Ruud-Blockx alle 13. Cobolli-Zverev in serata

Da Madrid, il nostro inviato

Il Mutua Madrid Open procede spedito verso le fasi finali. L’Order of Play di giovedi’ 30 aprile prevede due quarti maschili e due semifinali femminili sull’impianto centrale della Caja Magica. Sull’Arantxa Sanchez, invece, spazio al tabellone di doppio, dove – purtroppo – Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas sono usciti di scena arrendendosi al duo Andreozzi/Guinard.

Si partirà alle 13:00, sul Manolo Santana, con il terzo quarto di finale tra Casper Ruud – campione in carica – e Alexander Blockx – finalista Next-Gen sorpresa del torneo madrileno -. Non prima delle 16:00, la straordinaria Hailey Baptiste, autrice dell’eliminazione di Sabalenka, torna in campo contro la baby star Mirra Andreeva. Le due tenniste chiuderanno la sessione diurna sul Santana, ma poche ore dopo, alle 20:00, l’Italia punterà gli occhi su Flavio Cobolli. A caccia della 1^ semifinale ‘1000 della carriera. Sfiderà Sascha Zverev, battuto a Monaco di Baviera un paio di settimane or sono.

Non prima delle 21:30, Potapova sfiderà una tra Noskova e Kostyuk per un posto in finale.