ATP Finals, il sorteggio del girone Bjorn Borg: Sinner sfiderà Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti

L’ora è giunta. Il sorteggio delle Nitto ATP Finals è stato fatto. Se il girone dedicato a Jimmy Connors sarà guidato da Carlos Alcaraz, il gruppo intitolato a Bjorn Borg avrà come grande favorito Jannik Sinner, campione uscente del torneo. Di seguito, il sorteggio del girone Bjorn Borg.
La cosa che risalta è ovviamente l’incertezza su chi sarà l’ottavo, tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. L’azzurro si qualificherà vincendo ad Atene, in caso contrario a Torino ci sarà il canadese. E sarà uno di loro due a sfidare Sinner all’esordio. E potrebbe dunque esserci il primo derby azzurro nella storia delle ATP Finals.
Girone Bjorn Borg
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Ben Shelton
- Felix Auger-Aliassime/Lorenzo Musetti
Di seguito, alcune informazioni sui precedenti tra Sinner e i suoi prossimi avversari nel girone Bjorn Borg.
Jannik Sinner – Alexander Zverev
- Bilancio degli scontri diretti: 5-4 in favore di Sinner
- Testa a testa nel 2025: Australian Open, finale; ATP 500 Vienna, finale; ATP Parigi, semifinale (tutte vittorie di Sinner)
- Precedenti alle ATP Finals: nessuno
Jannik Sinner – Ben Shelton
- Bilancio degli scontri diretti: 7-1 in favore di Sinner
- Testa a testa nel 2025: Australian Open, semifinale; Wimbledon, quarti di finale; ATP Parigi, quarti di finale (tutte vittorie di Sinner)
- Precedenti alle ATP Finals: nessuno
Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime
- Bilancio degli scontri diretti: 3-2 in favore di Sinner
- Testa a testa nel 2025: ATP Cincinnati, quarti di finale; US Open, semifinale; ATP Parigi, finale (tutte vittorie di Sinner)
- Precedenti alle ATP Finals: nessuno
Jannik Sinner – Lorenzo Musetti
- Bilancio degli scontri diretti: 3-0 in favore di Sinner
- Testa a testa nel 2025: US Open, quarti di finale (vittoria di Sinner)
- Precedenti alle ATP Finals: nessuno