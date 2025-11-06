ATP

ATP Finals, il sorteggio del girone Bjorn Borg: Sinner sfiderà Zverev, Shelton e uno tra Auger-Aliassime e Musetti

L'azzurro evita Djokovic e Fritz, pesca due giocatori contro cui non perde dal 2023. E quel sogno tutto italiano...

Jannik Sinner - Nitto ATP Finals 2024 Torino (Foto Giampiero Sposito)

L’ora è giunta. Il sorteggio delle Nitto ATP Finals è stato fatto. Se il girone dedicato a Jimmy Connors sarà guidato da Carlos Alcaraz, il gruppo intitolato a Bjorn Borg avrà come grande favorito Jannik Sinner, campione uscente del torneo. Di seguito, il sorteggio del girone Bjorn Borg.

Girone Bjorn BorgJannik Sinner – Alexander ZverevJannik Sinner – Ben SheltonJannik Sinner – Felix Auger-AliassimeJannik Sinner – Lorenzo Musetti

La cosa che risalta è ovviamente l’incertezza su chi sarà l’ottavo, tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. L’azzurro si qualificherà vincendo ad Atene, in caso contrario a Torino ci sarà il canadese. E sarà uno di loro due a sfidare Sinner all’esordio. E potrebbe dunque esserci il primo derby azzurro nella storia delle ATP Finals.

Girone Bjorn Borg

  • Jannik Sinner
  • Alexander Zverev
  • Ben Shelton
  • Felix Auger-Aliassime/Lorenzo Musetti

Di seguito, alcune informazioni sui precedenti tra Sinner e i suoi prossimi avversari nel girone Bjorn Borg.

Jannik Sinner – Alexander Zverev

  • Bilancio degli scontri diretti: 5-4 in favore di Sinner
  • Testa a testa nel 2025: Australian Open, finale; ATP 500 Vienna, finale; ATP Parigi, semifinale (tutte vittorie di Sinner)
  • Precedenti alle ATP Finals: nessuno

Jannik Sinner – Ben Shelton

  • Bilancio degli scontri diretti: 7-1 in favore di Sinner
  • Testa a testa nel 2025: Australian Open, semifinale; Wimbledon, quarti di finale; ATP Parigi, quarti di finale (tutte vittorie di Sinner)
  • Precedenti alle ATP Finals: nessuno

Jannik Sinner – Felix Auger-Aliassime

  • Bilancio degli scontri diretti: 3-2 in favore di Sinner
  • Testa a testa nel 2025: ATP Cincinnati, quarti di finale; US Open, semifinale; ATP Parigi, finale (tutte vittorie di Sinner)
  • Precedenti alle ATP Finals: nessuno

Jannik Sinner – Lorenzo Musetti

  • Bilancio degli scontri diretti: 3-0 in favore di Sinner
  • Testa a testa nel 2025: US Open, quarti di finale (vittoria di Sinner)
  • Precedenti alle ATP Finals: nessuno
