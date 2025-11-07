WTA Finals, Sabalenka: “Gran tennis di Anisimova, ho cambiato qualcosa al momento giusto”

Aryna Sabalenka vince una semifinale incredibile contro Amanda Anisimova e raggiunge l’ultimo atto della WTA Finals, torneo che manca alla sua bacheca. A separare la numero 1 del mondo da questo nuovo trofeo è Elena Rybakina, che si è presentata a Riad in forma splendente.

Anisimova gioca, soprattutto nel secondo parziale, un tennis incredibile, che forza Sabalenka al set decisivo. La bielorussa ne viene fuori da fuoriclasse e avrà l’occasione di ribadire che è la migliore di tutti.

Appena uscita dal campo, Sabalenka si ferma ai microfoni di Tennis Channel, dove spiega le sensazioni provate durante la partita. “Penso di essermi focalizzata sul mio gioco. Ho cercato di tirare fuori tutto quello che avevo ad ogni punto. Ad un certo punto del match mi sono detta: “Forza Aryna, goditi la battaglia, prova a fare del tuo meglio, questo è il momento per cui stai lavorando. Goditelo e cerca di fare tutto quello che puoi nella partita”.

Nel secondo set Anisimova prova il tutto per tutto per recuperare e, a suon di vincenti, pareggia i conti, approcciando il parziale decisivo quasi da favorita, vista l’inerzia della sfida. Tuttavia, nel momento clou la tigre di Minsk ruggisce.

“Nel secondo set in un certo punto ho pensato che fosse il momento di cambiare il ritmo, di fare qualcosa che la facesse almeno pensare perché ho realizzato come lei stesse tirando i suoi colpi, stava giocando un tennis incredibile. Non c’era molto di più che potessi fare in quel set” spiega Sabalenka. “Ero già pronta, stavo lavorando per il terzo set. Credo mi abbia aiutato a capire il gioco un po’ meglio, così da mettere qualche dubbio nella sua testa, per non fare andare tutto liscio come nel secondo set”.

Manca un ultimo tassello per concludere un 2025 che ha visto, ancora una volta, Aryna grande protagonista. Tre finali Slam, con due sconfitte – all’Australian Open e al Roland Garros – prima della redenzione dello US Open, e due titoli WTA 1000 – a Miami e Madrid. “Questo è l’ultimo match della stagione, è un’altra occasione per sollevare questo bellissimo trofeo e sono pronta a dare tutto quello che mi è rimasto in questa stagione per quest’ultima partita. Mi auguro il meglio”.