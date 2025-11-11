ATP Finals, preview Alcaraz-Fritz: lo spagnolo corre per il n.1. Ma lo statunitense sa come batterlo

Le Nitto ATP Finals entrano nel vivo con i secondi incontri di singolare del Gruppo Jimmy Connors. La testa di serie numero uno Carlos Alcaraz scenderà in campo contro l’americano Taylor Fritz, entrambi reduci dal loro match di esordio vincente a Torino. In palio non solo l’accesso alle semifinali, ma anche la contesa per il vertice della classifica ATP, con Alcaraz che uscendo imbattuto dal girone sarebbe sicuro di chiudere l’anno da n.1 del mondo davanti a Sinner.

Quella contro de Minaur è stata la prima vittoria – su tre partecipazioni – per Alcaraz nel match inaugurale della fase a gironi delle Nitto ATP Finals. Lo spagnolo ha superato Alex de Minaur in due set 7-6(5) 6-2. Il nativo di Murcia non giocava un match dall’ultima settimana di ottobre – una sorprendente sconfitta all’esordio contro Cameron Norrie a Parigi – ma la sua prestazione nell’incontro inaugurale all’Inalpi Arena domenica ha dissipato ogni dubbio sulle sue condizioni.

“In termini di messaggio agli altri giocatori e anche a te stesso, una vittoria all’inizio è molto positiva,” ha detto Alcaraz dopo la vittoria sull’australiano. “Gioco qui da tre anni ed è la prima volta che vinco il primo match, quindi sono contento di questo… Mi sento davvero motivato per i prossimi incontri.”

L’americano Fritz arriva alla sfida con Alcaraz dopo aver vinto a sua volta all’esordio, contro Musetti in due set (6-3 6-4). Il californiano è reduce dalla finale a Torino dello scorso anno, ma qui si è spinto anche in semifinale nel 2022. Il big serve statunitense è un veterano del Round Robin alle Nitto ATP Finals, fase in cui non è mai stato eliminato in carriera. Oltre alla qualificazione, Fritz gioca anche per il titolo di numero uno americano contro il debuttante Ben Shelton.

“Ogni volta che vengo qui, mi piacciono le condizioni e trovo molto facile motivarmi,” ha detto Fritz parlando delle sue sensazioni a Torino. “Puoi concentrarti al massimo: è l’ultimo torneo dell’anno e sono le ATP Finals, qualcosa di davvero importante.”

Certo, i precedenti non sorridono alla sesta testa di serie, che contro Alcaraz ha perso quattro volte in carriera. Ma Fritz è comunque riuscito a imporsi – per la prima volta contro Carlos -nell’incrocio avvenuto meno di due mesi fa alla Laver Cup. L’ultimo precedente ha però sorriso ad Alcaraz, nella recente finale di Tokyo, vinta con un doppio 6-4. Ma soffermandoci sulla vittoria dell’americano alla Laver Cup, un dato che spicca sugli altri è il totale dei punti vinti a rete da Fritz: 16/20. Una chiave di lettura interessante per il californiano, che potrebbe applicare lo stesso schema anche quest’oggi, cercando di mettere pressione allo spagnolo verticalizzando il gioco con punti rapidi e decisioni veloci.

La superficie rapida di Torino giova ad entrambi: i servizi e le accelerazioni iniziali saranno particolarmente incisivi negli scambi brevi che caratterizzano solitamente il gioco all’Inalpi Arena. Chiaramente da tenere d’occhio la percentuale di realizzazione al servizio, vero barometro per tutti e due, specie per lo statunitense.

A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH

L’incontro di Round Robin delle ATP Finals 2025 a Torino tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’americano Taylor Fritz si giocherà a partire dalle 14:00 sul Campo Centrale della Inalpi Arena. Tutti i match delle ATP Finals sono visibili sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.