ATP e Sony firmano una partnership pluriennale. Il tennis entra nella sua era tecnologica

Il futuro del tennis è già qui. ATP Media ha annunciato una nuova “partnership strategica pluriennale” con Sony lo scopo di fornire una esperienza ancora più immersiva a tutti gli appassionati di tennis nel mondo.

Il tennis si aggiunge dunque a una serie di leghe sportive che già si avvalgono del pacchetto Sony, tra cui figurano: la National Hockey League (NHL) e la National Football League (NFL). Mentre Hawk-Eye ha avviato una joint venture tecnologica nel calcio con la FIFA.

Ma cosa comporta nello specifico questa collaborazione? Come si evince dall’articolo di SportsPro l’ ATP Media adotterà la gamma di tecnologie sportive messa in campo da Sony al fine di potenziare le funzionalità digitali di Tennis TV, la piattaforma di streaming dell’ATP.

Un esempio è la tecnologia Hawk-Eye di Sony basata sul tracciamento della palla, che già da tempo è parte integrante del tennis professionistico. Oppure la tecnologia di realtà aumentata ‘HawkAR, che a partire dalle ATP Finals di Torino attualmente in corso, genererà sovrapposizioni grafiche che visualizzano in tempo reale le statistiche legate alle prestazioni dei giocatori. O ancora, il software ‘Hawkvision’, che combinerà le telecamere che alimentano il sistema di tracciamento, offrendo al pubblico una prospettiva “dal punto di vista del giocatore” durante i match in diretta. Tutte questa novità faranno parte del pacchetto che accompagnerà i nove tornei ATP Masters e le ATP Finals della prossima stagione.

🎾 Big news! Sony teams up with @ATPMedia in a multi-year partnership to revolutionize tennis broadcasts & fan experiences.



Kicking off at the 2025 Nitto ATP Finals with HawkAR & HawkVISION in action!



In aggiunta ATP Media utilizzerà le telecamere connesse 5G di Sony, insieme ai suoi servizi di rete privata 5G, per rendere ancora più connessi gli spettatori. Sono anche previsti lo sviluppo di una nuova app mobile per Tennis TV e un impegno più ampio nell’uso dell’intelligenza artificiale (AI).

“Questo è un momento cruciale per ATP Media e per la distribuzione globale dell’ATP Tour” ha dichiarato Mark Webster, CEO di ATP Media. “L’esperienza di Sony, in particolare nel tracciamento in tempo reale e nella realtà aumentata tramite Hawk-Eye, è perfettamente allineata con la nostra missione di offrire la copertura più avvincente e innovativa possibile. Questa alleanza strategica mira a migliorare l’esperienza dei fan oggi, costruendo al contempo le basi per il futuro dei contenuti interattivi nel tennis.”

“Abbiamo una collaborazione lunga, solida e proficua con ATP Media. Siamo estremamente entusiasti di operare ora con una visione strategica condivisa e un’energia comune verso la prossima generazione di contenuti per i fan del tennis in tutto il mondo” ha aggiunto Michael Markovich, Chief Commercial Officer delle divisioni sportive di Sony.