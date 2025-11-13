ATP Finals, le speranze di Musetti: Lorenzo si qualifica per le semifinali se…

Non è ancora detta l’ultima parola. Lorenzo Musetti può ancora sperare nella qualificazione alle semifinali delle Nitto ATP Finals. Il 23enne carrarino ha perso in due set il confronto iniziale con Taylor Fritz, che ha disputato una gara molto ordinata anche alla luce della possibilità di potersi allenare per molto più tempo dell’azzurro sui campi torinesi. Difatti, l’attuale numero 9 al mondo è arrivato in fretta e furia dopo la finale persa ad Atene contro Novak Djokovic, che a seguito di tre ore di battaglia si è tirato indietro per il torneo dei Maestri, lasciando così spazio a Lorenzo.

Poi, è arrivata la partita più emozionante (sino ad ora) del torneo. L’allievo di Simone Tartarini ha gettato il cuore oltre l’ostacolo recuperando un break nel parziale decisivo contro Alex de Minaur, che dopo due ore e quarantasette minuti di battaglia si è arreso alla tenacia di Musetti. La stessa tempistica aveva visto Carlos Alcaraz – vittorioso sul 26enne australiano, in due set, nella giornata d’apertura – prevalere nel pomeriggio su Taylor Fritz, anch’egli caduto in tre frazioni. Il bilancio del girone Jimmy Connors vede quindi al momento Carlitos in testa con due vittorie. Seguono Fritz e Musetti con un successo a testa, mentre de Minaur chiude il lotto attualmente senza alcuna affermazione.

La terza giornata – spesso ininfluente in altre edizioni – finirà perciò per rivelarsi chiave in ottica passaggio del turno. Il tennista nella posizione migliore tra i quattro citati è chiaramente il 22enne spagnolo, che giovedì se la vedrà con Lorenzo. Il 28enne statunitense sfiderà invece Demon. Ma quante e quali possibilità ci sono ancora per sperare in una qualificazione di Musetti per le semifinali? Di seguito, le casistiche perché ciò si avveri, con una precisazione: tutti, seppur con diverse probabilità, possono ancora qualificarsi. E tutti, al contempo, possono ancora essere eliminati.

Musetti si qualifica per le semifinali delle ATP Finals se…

Batte Alcaraz in due set

Batte Alcaraz in tre set e de Minaur supera Fritz

Sono quindi solamente questi gli scenari che permetterebbero a Lorenzo di uscire indenne dal gruppo Jimmy Connors. Un successo in due set su Alcaraz consentirebbe al tennista toscano di superare nel girone lo spagnolo, in quanto i due avrebbero lo stesso numero di successi (2), set vinti (4) e persi (3), e perciò la regola dello scontro diretto garantirebbe all’azzurro di scavalcare lo spagnolo. E anche dovesse vincere Fritz, con 3 giocatori a due vittorie ma l’americano con un record diverso, farebbe fede lo scontro diretto favorevole all’azzurro nei confronti di Carlitos. Discorso diverso, invece, se Musetti dovesse vincere in tre parziali. Dovesse verificarsi questa casistica, de Minaur dovrebbe battere Fritz e in questo modo i giocatori con due affermazioni rimarrebbero due (Carlos e Lorenzo).

Nessun altro scenario permetterebbe a Muso di staccare il biglietto per il penultimo atto delle ATP Finals. Un successo in tre set dell’azzurro sullo spagnolo, con lo statunitense che finisse per avere la meglio sull’australiano, porterebbe Alcaraz, Fritz e Musetti tutti a due successi. Ma uscirebbero dal girone Carlos e Taylor per un differenziale migliore tra set vinti e persi. Lo stesso accadrebbe se Lorenzo perdesse contro Alcaraz e de Minaur battesse Fritz (così facendo Taylor, Alex e Lorenzo si troverebbero tutti con una vittoria). Carlos passerebbe ovviamente il girone da imbattuto e lo statunitense avrebbe in ogni caso un rapporto parziali vinti/persi migliore dell’azzurro, che quindi dovrebbe dire addio alle sue speranze di qualificazione.