ATP Finals LIVE: Alcaraz vince un primo set spettacolare contro un gran Musetti

SET ALCARAZ Nel primo game della partita con palle break, Carlitos sfrutta due errori consecutivi di un pur ottimo Musetti, che aveva poco prima vinto uno scambio fantastico. 6-4 Alcaraz dopo tre quarti d’ora, lo spagnolo è a un solo set dal numero 1

4-4 Musetti tiene testa ad Alcaraz e chiude a zero l’ottavo gioco: 4-4, si entra nella fase calda

2-2 Dopo tre game conclusi tutti a 15, Musetti è il primo a dover tenere il servizio ai vantaggi, riuscendoci senza offrire pale break. Anche Berrettini in tribuna a seguire la partita

Si parte Musetti vince il sorteggio e sceglie di rispondere: sarà Alcaraz a cominciare alla battuta

Cari lettori buonasera e benvenuti al racconto LIVE della partita tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, ultimo match del gruppo Connors. L’azzurro ha bisogno di una vera e propria impresa: deve battere lo spagnolo con qualsiasi punteggio per passare il girone (e lo farebbe pure da primo, con Alcaraz alle sue spalle). Carlitos si gioca il numero 1 del mondo di fine stagione: con una vittoria, oltre a eliminare Musetti e a regalare una (insperata fino a ieri) qualificazione ad Alex de Minaur, chiuderebbe la stagione davanti a tutti per la seconda volta dopo il 2022. Insomma, la posta in palio è altissima.

Leggi anche:

Gaudenzi: “Finals a Torino anche nel 2026, per i prossimi anni tutto da definire”

ATP Finals: un de Minaur scatenato sconfigge Fritz eliminandolo da Torino!

L’ATP sta pensando a due bye nei 1000 da dodici giorni per venire incontro ai top player

ATP Finals, De Minaur: “Due giorni fa odiavo questo sport, ma ho fatto pace con me stesso”

ATP Finals, Fritz: “Questa è l’era dei Big Two. Per vincere un titolo devi battere Sinner e Alcaraz”