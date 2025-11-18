Australian Open: ufficializzate la classifiche della Wild Card Challange

I titoli di coda stanno già scorrendo sulla stagione 2025, ma con la mente ci si proietta a quella prossima. Sarà l’Australian Open, come sempre, il primo grande appuntamento dell’anno, con Jannik Sinner che dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso gennaio, il secondo consecutivo a Melbourne.

Forte di un accordo di partnership con lo US Open di scambio wild card, gli organizzatori hanno ufficializzato le giocatrici e i giocatori che saranno in tabellone.

A giovare di queste due wild card saranno Elizabeth Mandlik e Patrick Kypson.

Sono state pubblicate le classifiche finali della Wild Card Challange che delinea gli statunitensi beneficiari di wild card per l’Australian Open in campo maschile e femminile. La graduatoria è fondamentale per delineare chi usufruirebbe di questo beneficio, nel caso in cui Mandlik e Kypson dovessero entrare in tabellone direttamente.

In campo femminile, dietro la n. 185 del mondo, c’è Claire Liu con 138 punti, n. 210, e Elvina Kalieva, n. 203, con 106 punti.

In campo maschile, alle spalle di Kypson c’è Eliot Spizzirri, n. 91, con 167 punti, mentre il terzo è Martin Damm, n. 175, con 102 punti.

Tutto questo in un momento particolare per il tennis statunitense che ha salutato Christopher Eubanks che ha dato l’addio a questo meraviglioso sport.