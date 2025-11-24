Linda Noskova, off-season da volontaria in Africa

Il 2025 di Linda Noskova, ventunenne top 20 ceca (ha terminato l’annata alla casella numero 13), si è chiusa con la sconfitta nella finale del torneo di Tokyo; dopo la stagione in Estremo Oriente, che l’ha vista finalista anche a Pechino, Linda ha cominciato la sua off-season in maniera decisamente diversa da quella tipica dei suoi colleghi e colleghe e di chi in generale vuole disintossicarsi dalle fatiche dell’attività lavorativa: la ragazza morava si è infatti dedicata al volontariato in Africa.

Linda ne parla sulla pagina Instagram my_life_as_linda, dove transitano foto della sua vita al di fuori del campo da tennis; durante il periodo trascorso a Zanzibar in Tanzania, Linda ha avuto modo di fare e condividere alcune riflessioni sulle personali esperienze nei luoghi visitati: “la gente e la vita selvaggia di questi posti mi hanno colpito vivamente e ho potuto capire quanto io sia autenticamente fortunata. Nella scuola dove opero come volontaria abbiamo numerosi bambini orfani, senza casa e soldi. Per 300 bambini intorno ci sono soltanto sei maestre, quindi potete immaginare il caos. Così cerco passare più tempo possibile con loro, provando a insegnare qualcosa di utile”.

it’s really nice to see a tennis player not only talking about stuff like this but also actually actively trying to help by volunteering. Noskova really is genuinely a good human being who is fully aware of her privileges pic.twitter.com/VZrtKxg0ao — Magda (@doublefauIts) November 23, 2025

La riflessione si fa ancora più amara quando si confrontano le due facce del paese, un’immagine peraltro comune a diversi stati del Continente Nero: “C’è estrema povertà in diversi luoghi della città, quando poi vai al mare vedi i ristoranti di lusso, gli hotel a quattro stelle e gli yacht di lusso. È molto triste”.