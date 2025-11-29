Djokovic, Federer, Musetti e non solo: il tennis che detta legge alla moda

Le rassegne di moda che si sono tenute nelle ultime settimane tra New York e Milano hanno confermato una realtà ormai consolidata: il tennis non è più soltanto sport, ma anche uno strumento narrativo per i grandi marchi. Le passerelle milanesi hanno trasmesso le stesse vibes di poche settimane prima, quando si disputava lo US Open, segno che il dialogo tra campo e moda si è fatto continuo e imprescindibile.

Perché pare chiaro già da tempo: il tennis non è più solo uno sport. È diventato un linguaggio, una forma di espressione e, soprattutto, un luogo dove espandersi per l’industria della moda. Fuori dal campo, il mercato si è aperto. L’addio di numerose leggende come Nadal, Federer, Serena Williams e Maria Sharapova ha spalancato le porte a player del settore fashion che, fino a pochi anni fa, non si sarebbero mai fatti avanti, visto lo strapotere di Adidas e Nike. Il vuoto lasciato da queste icone della racchetta sta venendo sempre più colmato, e la stagione 2025, in particolare questa edizione dello US Open, ha rappresentato il culmine di una tendenza ormai consolidata: occupare ogni spazio possibile, dentro e fuori dal campo.

Nuove realtà entrano in scena

A febbraio, C.P. Company aveva debuttato nel mondo tennistico come sponsor d’abbigliamento di Mattia Bellucci. Lululemon, con i suoi vivaci design, ha fatto molto parlare grazie al testimonial perfetto per un brand dai colori accesi: Frances Tiafoe. L’americano è tuttavia solo l’ennesimo caso di atleta che ha lasciato Nike per abbracciare nuove realtà. Come lui, anche Taylor Fritz è passato a Boss, Andrey Rublev ha addirittura creato Rublo, il proprio marchio, e recentemente Jack Draper ha lasciato Nike per firmare con Vuori, innalzando il profilo di quest’ultimo brand, che prima di lui contava su testimonial meno noti come Marcos Giron e Tristan Boyer. A dire addio a Nike è stato anche Lorenzo Musetti, passato ad Asics, che nel 2025 gli ha fornito diversi outfit molto apprezzati dal pubblico.

Nel 2022 aveva fatto scalpore il passaggio di Gaël Monfils da Wilson ad Artengo. In Italia e nel mondo, EA7 è riuscita a ritagliarsi una quota di mercato sempre più rilevante, investendo soprattutto in giocatori e giocatrici azzurre. Allo stesso modo, On, il brand svizzero a cui partecipa anche Roger Federer, ha battuto la concorrenza firmando con atleti come Iga Swiatek, Ben Shelton, João Fonseca e Flavio Cobolli. Questi sono solo esempi tratti dal circuito ATP, per rendere l’idea chiara. Sempre più realtà del mondo dell’abbigliamento vogliono entrare nel tennis e sfruttarlo per imporsi non solo dentro, ma anche fuori dal campo.

Lo US Open 2025 come connubio tra tennis e fashion

Lo US Open 2025 ha contribuito a segnare un momento di svolta per il modo in cui brand emergenti e maison affermate stanno riscrivendo le regole dell’abbigliamento sportivo. Tra i giocatori che si sono distinti maggiormente, Novak Djokovic ha scelto di affidarsi a Lacoste e Dior Men per costruire un’immagine che unisce classicismo e innovazione. La giacca in pelle laserata, con mappa del mondo e simboli dei quattro Slam, è un esempio di come anche i brand storici si stiano evolvendo, cercando di mantenere la propria eredità pur parlando il linguaggio contemporaneo della moda. Un altro esempio è Lorenzo Musetti, che ha sorpreso tutti con un look firmato Bottega Veneta, un marchio che raramente si è affacciato al mondo dello sport.

Questi intrecci tra il tennis e l’alta moda rappresentano una nuova dimensione di palcoscenico internazionale. Non si tratta più semplicemente di giocare a tennis, né di presentare la nuova collezione di completini per la stagione. Il momento in cui il giocatore mette piede in campo, finché non si va a sedere, diventa una sfilata; e quel tratto che percorre, tra il tunnel e la panchina, diventa la sua passerella.

Il tennis, dunque, non è più solo un’arena sportiva: è diventato un campo di battaglia per l’industria della moda. Ogni giocatore è anche un ambasciatore di stile, ogni brand una voce nel racconto globale dell’identità contemporanea. Lo US Open 2025 ha dimostrato che il futuro dell’abbigliamento sportivo non si gioca più solo sul comfort e sulla performance, ma anche sull’estetica, sul messaggio e sulla capacità di costruire immaginari. E in questo nuovo scenario, il tennis è il protagonista assoluto.