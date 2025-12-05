Matteo Berrettini accompagnerà la Fiamma Olimpica in Italia

A due mesi di distanza dal via dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, nella giornata di sabato 6 dicembre 2025, inizierà il simbolico viaggio nella della Fiamma Olimpica in Italia, che avrà come prima tappa la Citta Eterna. Le eccellenze dello sport italiano si riuniranno presso lo Stadio dei Marmi, in quel della Capitale, dove inizierà il lungo percorso della Fiamma Olimpica, trasportata per le vie di Roma sino a sera, quando, in Piazza del Popolo, si chiuderà la prima tappa della Fiamma nella penisola tricolore.
Dopo Jasmine Paolini, che ha portato la torcia nell’ultimo tratto del viaggio verso l’Italia, anche Matteo Berrettini si calerà nelle vesti di tedoforo nella giornata di sabato, partendo dallo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”. Assieme al finalista di Wimbledon, spiccano tra la lista dei tedofori nomi altisonanti dello sport tricolore, del calibro di Gigi Datome, Andrea Bargnani, Max Biaggi, Gianmarco Tamberi, Achille Polonara, Elisa Di Francisca e Gregorio Paltrinieri, primo tedoforo che inaugurerà la staffetta alle 9:50 di sabato 6 dicembre.