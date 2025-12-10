WTA, annunciato l’accordo di partnership esclusiva con Mercedes-Benz

La WTA e Mercedes-Benz hanno siglato una partnership che legherà la casa automobilistica tedesca al circuito femminile a partire dal 1 gennaio 2026. L’annuncio dell’accordo è arrivato ufficialmente oggi in una conferenza stampa presso il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda. Si chiamerà “WTA Tour Driven by Mercedes-Benz”, e farà sì che il nuovo Exclusive Automobile Partner della WTA sarà presente nei tornei 1000, 500 e 250 a partire dalla prossima stagione. L’accordo è arrivato a pochi giorni di distanza dalla nomina di Coco Gauff come nuova brand ambassador del marchio tedesco.

Mercedes-Benz e WTA insieme dal 2026

Marina Storti, CEO di WTA Ventures, ha commentato a riguardo:

“È per noi motivo di grande entusiasmo accogliere Mercedes-Benz come Premier Partner del WTA Tour. Questa partnership di lunga durata rappresenta una visione condivisa e un forte impegno per il futuro del tennis femminile, e non vediamo l’ora di lavorare insieme per far crescere lo sport. Trovare un partner così solido e affidabile rappresenta un momento fondamentale per WTA Ventures mentre continuiamo il nostro percorso per accelerare la crescita della WTA come il palcoscenico in cui il tennis femminile brilla”.

Mathias Geisen, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG, Marketing e Vendite, ha spiegato: “Il tennis è sempre stato nel cuore di Mercedes-Benz — uno sport definito da dedizione, responsabilità e fiducia in se stessi. In qualità di premier partner globale, la nostra nuova partnership a lungo termine con la WTA riflette il nostro forte impegno non solo verso lo sport, ma anche verso i valori che esso rappresenta“.

La partnership con Mercedes-Benz, concordata con la WTA Ventures, è la più significativa nella storia del circuito, e prosegue il forte slancio di crescita del circuito femminile nella stagione 2025. Oltre a celebrare le sue incredibili atlete, la WTA usa la propria piattaforma per generare un impatto positivo oltre lo sport, ispirando le nuove generazioni e sostenendo comunità in tutto il mondo con iniziative dedicate alla salute e all’emancipazione delle donne.

Billie Jean King: “Orgogliosa di vedere che la WTA porta avanti la nostra visione”

Billie Jean King, tra gli oratori presenti alla conferenza, ha commentato: “Dal giorno in cui abbiamo fondato la WTA, la nostra missione è stata quella di garantire che ogni ragazza, ogni donna, potesse avere un posto in cui competere, essere riconosciuta per i propri successi e costruire una carriera giocando lo sport che ama. Vedere un marchio globale come Mercedes-Benz schierarsi al nostro fianco manda un messaggio che riecheggia ben oltre il tennis. Sono incredibilmente orgogliosa di vedere la WTA portare avanti la nostra visione con determinazione e passione”.

Il marchio sarà presente in circa 30 tornei nel 2026, con un numero ancora maggiore previsto per il 2027, e debutterà sul net post sign al Mubadala Abu Dhabi Open (Emirati Arabi Uniti) e all’Ostrava Open (Repubblica Ceca) dal 1° al 7 febbraio 2026.