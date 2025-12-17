Alcaraz festeggia le 50 settimane in vetta alla classifica. Ma Sinner è già pronto per il controsorpasso

E sono 50 anche per Carlos Alcaraz. Non si parla degli anni chiaramente, dato che il fenomeno di El Palmar – a volte ce lo dimentichiamo – è ‘solamente’ un classe 2003. Lunedì 15 dicembre sono diventate 50 le settimane trascorse dal 22enne spagnolo in vetta alla classifica mondiale. Una leadership strappata dalle mani di Jannik Sinner subito dopo il titolo vinto allo US Open e, fatta eccezione la settimana successiva al 1000 di Parigi, mantenuta nonostante il breve scarto che intercorre tra i due. Infatti, Carlos ha ora 12050 punti, Jannik 11500.

Al momento l’allievo di Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez – che hanno vinto il premio come allenatori dell’anno – è il 14° numero 1 più longevo nella storia del tennis. Nel 2022, sempre a seguito della vittoria newyorchese, Alcaraz era diventato il primatista della classifica ATP più giovane di sempre, con i suoi 19 anni e 4 mesi. Dopo il trofeo di numero 1 di fine stagione ricevuto sia nel 2022 che nel 2025, ora lo spagnolo punta le 58 settimane trascorse in vetta da Jim Courier. Il sorpasso ai danni dell’ex tennista statunitense scatterebbe lunedì 16 febbraio. Non è matematico che ciò accada, ma è molto probabile, dato che Carlos sino a quel momento difenderà 900 punti – quarti di finale all’Australian Open, vittoria a Rotterdam – contro i 2000 di Jannik, campione a Melbourne.

Sarà invece più complicato per Alcaraz raggiungere le 66 settimane di Sinner prima che quest’ultimo non gli sfili via di nuovo il trono mondiale. Ricordiamo, infatti, che l’azzurro non avrà niente da difendere nei mesi di febbraio, marzo e aprile. Il patteggiamento con la WADA lo aveva tenuto fermo ai box per tre mesi e in questo periodo l’iberico aveva conquistato un bottino di 2340 punti. Ma di questa tematica ci sarà tempo per riparlarne.

Una statistica che invece è certa, come riporta il profilo MisterOnly.Tennis su X, è la trafila consecutiva di settimane trascorse in top 3 da Carlitos. Sono diventate 171. È perciò il 10° tennista più longevo dentro il podio del ranking ATP senza mai uscirne per nemmeno una settimana. Davanti a lui, ovviamente, ci sono i soliti Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal, un paio di svedesi del secolo scorso e ben quattro statunitensi, tra cui il leader Ivan Lendl, rimasto in questa porzione di classifica per la bellezza di 465 settimane consecutive.

📊 Tenistas con más semanas consecutivas en el Top3 del ATP Ranking (1973-2025/Men’s Singles):



🇺🇸🇨🇿 Lendl | 465 (1982-1991)

🇨🇭 Federer | 432 (2003-2011)

🇷🇸 Djokovic | 399 (2009-2017)

🇺🇸 Sampras | 391 (1992-1999)

🇺🇸 Connors | 377 (1974-1981)

🇺🇸 McEnroe | 364 (1979-1986)

🇪🇸 Nadal…

Non solo Alcaraz, però. Se si parla di top 2 della graduatoria mondiale, Sinner gli sta davanti con le sue 90 settimane ininterrotte. Il 24enne italiano è l’11° tennista più duraturo tra i primi 2 del ranking ATP, senza che in mezzo ci siano state pause. Lo precedono in questa classifica i nomi già citati nell’ultimo paragrafo. A differenza del primato precedente, però, è Federer a svettare con le sue 346 settimane trascorse consecutivamente in top 2.