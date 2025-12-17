Ferrero ringrazia Alcaraz: “Il tuo modo di modo di competere mi ha fatto sentire speciale”

La notizia è giunta a dir poco inaspettata: dopo sette anni, si dividono le strade di Carlos Alcaraz e del suo allenatore Juan Carlos Ferrero, nel momento in cui il primo festeggia la cinquantesima settimana come numero 1 del mondo e il secondo ha ricevuto, insieme a Samuel Lopez, il premio di coach dell’anno. Ma, a pensarci bene, perché il momento migliore per una separazione non dovrebbe essere il punto più alto raggiunto insieme?

In ogni caso, al post con cui Alcaraz annuncia la fine del sodalizio, la replica di Ferrero arriva altrettanto appassionata. Ecco cosa scrive Juanki su Intagram:

“Oggi è un giorno difficile. Uno di quei giorni in cui è difficile trovare le parole giuste. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando ci sono così tante esperienze condivise alle spalle.

Abbiamo lavorato sodo, siamo cresciuti insieme e abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Voglio ringraziare per il tempo, la fiducia, l’apprendimento e, soprattutto, per le persone che mi hanno circondato durante questo percorso.



“Porto con me risate, sfide superate, conversazioni, supporto nei momenti difficili e la soddisfazione di aver fatto parte di qualcosa di veramente unico.

Oggi si conclude un capitolo molto importante della mia vita. Lo chiudo con nostalgia, ma anche con orgoglio ed entusiasmo per ciò che potrebbe venire. So che tutto ciò che ho vissuto mi ha preparato a essere migliore.



“Grazie, Carlos, per la fiducia, l’impegno e per aver fatto sì che il tuo modo di competere mi facesse sentire tanto speciale. Ti auguro tutto il meglio, sia professionalmente che personalmente.”