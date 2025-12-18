Next Gen ATP Finals: Budkov Kjaer sconfigge Landaluce e si porta in vetta al Gruppo Blu

[5] N. B. Kjær b. [4] M. Landaluce 4-1 3-4(7) 4-2 4-3(4)

Dopo aver visto il favoritissimo Tien battuto da Jodar, la prima giornata delle Next Gen Finals si è chiusa con un altro risultato inatteso nel Gruppo Blu. Nicolai Budkov Kjær quest’anno ha vinto quattro titoli Challenger, ma ha anche perso tutte e tre le volte in cui si è trovato davanti Martin Landaluce. Nella partita che chiudeva la prima giornata delle Next Gen ATP Finals 2025, tuttavia, il tennista norvegese è riuscito a sfruttare a suo vantaggio il formato dei set brevi, facendo perdere subito il servizio a Landaluce e riuscendo ad aggiudicarsi il match al quarto set, dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Con questa vittoria, Budkov Kjær diventa il primo norvegese a vincere un match alle Next Gen Finals da quando Casper Ruud battè Alejandro Davidovich Fokina nel 2019.

Primo set

L’inizio di partita vede Budkov Kjær strappare subito il servizio a Landaluce con un gioco aggressivo fatto di vincenti da fondo campo. Nel primo game, il norvegese rimonta dallo 0-30 fino a ottenere due palle break. Dopo altri due game tenuti senza troppe difficoltà, Budkov Kjær affronta il quarto game non concedendo neanche un punto allo spagnolo, che perde nuovamente il servizio: sul 40-0 per il norvegese e prima palla break si chiude il primo parziale. 4-1 Budkov Kjær.

Secondo set

Il secondo parziale è più equilibrato: Landaluce riesce a tenere meglio il servizio, e dopo un break sul 2-1 riesce a guadagnare terreno quel che basta per arrivare al tie-break. Si arriva a 9-7 per lo spagnolo dopo tre set point annullati e la partita sembra riaperta: 4-3(7) Landaluce.

Terzo set

Budkov Kjær, però, sembra più in grado del suo avversario di sfruttare le tempistiche incalzanti previste dal formato a quattro game, che non permette di concedersi troppe pause. Il momento decisivo arriva sul 2-2, quando il norvegese converte la prima palla break del set per portarsi in vantaggio. Budkov Kjær chiude il terzo parziale riportandosi in vantaggio di un set su Landaluce, sul quale ora pesa la responsabilità di decidere le sorti del match: 4-2 Budkov Kjær.

Quarto set

Si arriva così al set più combattuto del match. Landaluce vince rapidamente il suo turno di battuta e strappa a Budkov Kjær il servizio convertendo la prima palla break a disposizione. Nel terzo game il norvegese reagisce immediatamente: Landaluce salva tre palle break ma sul 40-40 cede e consegna il contro-break al suo avversario. A decidere il set – e la partita – è il tie-break: Landaluce si porta sul 3-0, ma non riesce a sfruttare questo vantaggio e perde il servizio immediatamente dopo. Sul 4-1 per lo spagnolo, Budkov Kjær recupera con sei punti di fila e strappa per due volte di seguito il servizio a Landaluce, prima di chiudere la partita 4-1 3-4(7) 4-2 4-3(4).

Next Gen ATP Finals, i risultati della prima giornata

Gruppo Blu

Rafael Jodar (SPA) b. Learner Tien (USA) 1-4, 4-3, 1-4, 4-2, 4-3

Nicolai Budkov Kjær (NOR) b. Martin Landaluce (SPA) 4-1, 3-4, 4-2, 4-3

Gruppo Rosso

Nishesh Basavareddy (USA) b. Dino Prizmic (CRO) 4-2, 4-3, 3-4, 4-2

Alexander Blockx (BEL) b. Justin Engel (GER) 3-4, 4-2, 4-2, 4-2

Next Gen ATP Finals, il programma di giovedì 18 novembre

Ore 12: Engel vs. Prizmic

Non prima delle 13: Blockx vs. Basavareddy

Ore 17: Jodar vs. Bukdov Kjær