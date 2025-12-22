Australian Open: i Crowded House suoneranno nella cerimonia d’apertura con protagonista Federer

Cresce l’attesa per l’inizio della nuova stagione tennistica. Per chi si ciba quotidianamente di match durante l’anno, l’off-season rappresenta una penitenza interminabile, ma non disperate, l’Australia è alle porte. Il 2026, infatti, verrà inaugurato dall’ATP 250 di Brisbane, e qualche settimana più tardi si volerà a Melbourne per il primo Slam dell’anno.

Sabato 17 gennaio, ovvero il giorno precedente all’inizio del main draw, la Rod Laver Arena ospiterà la cerimonia d’apertura dell’Australian Open, dove la rock band ‘Crowded House’ scalderà il cuore del pubblico casalingo, pronto a godersi due settimane di tennis-spettacolo. Durante lo show inaugurale dell’AO, saranno presenti anche delle leggende del calibro di Roger Federer, Andre Agassi, Pat Rafter e Lleyton Hewitt, i quali disputeranno un’esibizione sul campo centrale del Melbourne Park.

“Volevamo trovare un gruppo musicale per la cerimonia di apertura dell’AO che fosse iconico quanto i giocatori che scenderanno in campo, e i Crowded House lo sono – ha dichiarato il direttore del torneo Craig Tiley – Sono una band di successo mondiale e non potremmo essere più entusiasti di vederli esibirsi dal vivo alla Rod Laver Arena in quella che sarà un’incredibile prima assoluta per l’AO”.