Racchette famose: Novak Djokovic, il più vincente della storia a livello Slam

Il Museo della Racchetta vanta oltre 1.400 racchette custodite all’interno di un cascinale ristrutturato situato a Baldissero d’Alba. Il suo curatore Paolo Bertolino ci ha concesso di usare i suoi profili di alcuni dei giocatori più famosi. Ecco un profilo essenziale di Novak Djokovic.
“Se non la più eccitante, questa è stata una delle migliori finali che io abbia mai giocato, contro uno dei più grandi di tutti i tempi, per il quale ho molto rispetto” – Novak Djokovic dopo la vittoria a Wimbledon contro Roger Federer nel 2019
Il palmares di Djokovic
Con questa sua frase non si vuole rievocare una delle pagine più dolorose, la più tragica senza dubbio per i fans di Federer, per la sconfitta con i suoi 2 match point, ma far capire l’attaccamento alla partita e la repulsione alla sconfitta che ha sempre contraddistinto Novak nei suoi match, più di qualsiasi altro giocatore. Il suo cruccio più grande però è sempre stato il non essere considerato dalle platee internazionali alla pari di Rafa e
di Roger in quanto a carisma, patendone molto. È il tennista più vincente della storia del tennis con 24 titoli Slam e 100 titoli totali in singolare. Solo 3 giocatori nella storia del tennis hanno raggiunto la tripla cifra. Connors con 109 e Federer con 103
gli sono davanti come numero, ma i suoi trofei hanno decisamente un peso specifico superiore.
Mini biografia statistica
Singolare
- Record in carriera: 1163–233 (83,31%)
- Titoli in carriera: 101
- Best ranking: n° 1
Risultati negli Slam
- Australian Open W (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)
- Roland Garros W (2020, 2021, 2023)
- Wimbledon W (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)
- US Open W (2011, 2015, 2018, 2023)
Altri tornei
- Tour Finals W (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)
- Olimpiadi W (2024)
Doppio
- Record in carriera: 63–78 (44,68 %)
- Titoli in carriera: 1
- Best ranking: n° 114 (30 novembre 2009)
Coppa Davis
- Coppa Davis 2010