Racchette famose: Novak Djokovic, il più vincente della storia a livello Slam

Il Museo della Racchetta vanta oltre 1.400 racchette custodite all’interno di un cascinale ristrutturato situato a Baldissero d’Alba. Il suo curatore Paolo Bertolino ci ha concesso di usare i suoi profili di alcuni dei giocatori più famosi. Ecco un profilo essenziale di Novak Djokovic.

“Se non la più eccitante, questa è stata una delle migliori finali che io abbia mai giocato, contro uno dei più grandi di tutti i tempi, per il quale ho molto rispetto” – Novak Djokovic dopo la vittoria a Wimbledon contro Roger Federer nel 2019

Il palmares di Djokovic

Con questa sua frase non si vuole rievocare una delle pagine più dolorose, la più tragica senza dubbio per i fans di Federer, per la sconfitta con i suoi 2 match point, ma far capire l’attaccamento alla partita e la repulsione alla sconfitta che ha sempre contraddistinto Novak nei suoi match, più di qualsiasi altro giocatore. Il suo cruccio più grande però è sempre stato il non essere considerato dalle platee internazionali alla pari di Rafa e

di Roger in quanto a carisma, patendone molto. È il tennista più vincente della storia del tennis con 24 titoli Slam e 100 titoli totali in singolare. Solo 3 giocatori nella storia del tennis hanno raggiunto la tripla cifra. Connors con 109 e Federer con 103

gli sono davanti come numero, ma i suoi trofei hanno decisamente un peso specifico superiore.

Novak Djokovic – Wimbledon 2025 (foto via Twitter @Wimbledon)

Mini biografia statistica

Singolare

Record in carriera: 1163–233 ( 83,31%)

83,31%) Titoli in carriera: 101

Best ranking: n° 1

Risultati negli Slam

Australian Open W (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

Roland Garros W (2020, 2021, 2023)

Wimbledon W (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

US Open W (2011, 2015, 2018, 2023)

Altri tornei

Tour Finals W (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)

Olimpiadi W (2024)

Doppio

Record in carriera: 63–78 ( 44,68 %)

44,68 %) Titoli in carriera: 1

Best ranking: n° 114 (30 novembre 2009)

Coppa Davis