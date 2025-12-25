Personaggi

Racchette famose: Novak Djokovic, il più vincente della storia a livello Slam

24 Slam, 101 titoli e più di 1100 partite vinte in carriera: il profilo essenziale di Novak Djokovic

Novak Djokovic – ATP Shanghai 2025 (foto via Twitter @atptour)

Il Museo della Racchetta vanta oltre 1.400 racchette custodite all’interno di un cascinale ristrutturato situato a Baldissero d’Alba. Il suo curatore Paolo Bertolino ci ha concesso di usare i suoi profili di alcuni dei giocatori più famosi. Ecco un profilo essenziale di Novak Djokovic.

“Se non la più eccitante, questa è stata una delle migliori finali che io abbia mai giocato, contro uno dei più grandi di tutti i tempi, per il quale ho molto rispetto”Novak Djokovic dopo la vittoria a Wimbledon contro Roger Federer nel 2019

Il palmares di Djokovic

Con questa sua frase non si vuole rievocare una delle pagine più dolorose, la più tragica senza dubbio per i fans di Federer, per la sconfitta con i suoi 2 match point, ma far capire l’attaccamento alla partita e la repulsione alla sconfitta che ha sempre contraddistinto Novak nei suoi match, più di qualsiasi altro giocatore. Il suo cruccio più grande però è sempre stato il non essere considerato dalle platee internazionali alla pari di Rafa e
di Roger in quanto a carisma, patendone molto. È il tennista più vincente della storia del tennis con 24 titoli Slam e 100 titoli totali in singolare. Solo 3 giocatori nella storia del tennis hanno raggiunto la tripla cifra. Connors con 109 e Federer con 103
gli sono davanti come numero, ma i suoi trofei hanno decisamente un peso specifico superiore.

Novak Djokovic – Wimbledon 2025 (foto via Twitter @Wimbledon)

Mini biografia statistica

Singolare

  • Record in carriera: 1163–233 (83,31%)
  • Titoli in carriera: 101
  • Best ranking: n° 1

Risultati negli Slam

  • Australian Open W (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)
  • Roland Garros W (2020, 2021, 2023)
  • Wimbledon W (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)
  • US Open W (2011, 2015, 2018, 2023)

Altri tornei

  • Tour Finals W (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)
  • Olimpiadi W (2024)

Doppio

  • Record in carriera: 63–78 (44,68 %)
  • Titoli in carriera: 1
  • Best ranking: n° 114 (30 novembre 2009)

Coppa Davis

  • Coppa Davis 2010
