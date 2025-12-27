Australian Open: Jennifer Brady ritorna in campo dopo due anni di inattività

Non è mai troppo tardi per ricominciare: dopo due anni di inattività, Jennifer Brady rientrerà a competere nel circuito mondiale e lo farà prendendo parte all’Open d’Australia 2026.

La tennista statunitense subì un gravissimo infortunio al tallone nel 2021, che la costrinse a dover restare in naftalina agonistica sino al 2023, quando poi tornò in campo prima di essere nuovamente fermata dal fisico. Sarà in gara a Melbourne grazie al ranking protetto e inizierà il suo torneo dalle qualificazioni. L’ultimo match disputato risale ad ottobre 2023, quando partecipò al WTA 1000 di Pechino: dopo aver battuto la connazionale Stearns, si ritirò nel primo set della sfida contro Linette. Nell’ultimo quinquennio, la trentenne della Pennsylvania ha giocato un totale di 37 incontri ufficiali con un bilancio di 21 vittorie e 16 sconfitte. La prossima edizione dell’Australian Open, che andrà in scena al 18 gennaio al 1 febbraio, segnerà il ritorno di Brady in uno Slam dallo US Open del 2023.

Un calvario apparentemente senza fine, quello dell’americana, con l’ultima operazione chirurgica al ginocchio a cui si è sottoposta a febbraio 2024. Un tunnel buio dal quale era difficile prevedere ci potesse essere un domani roseo, a tal punto da costringerla a rivalutare il suo futuro intraprendendo nuove strade professionali nel mondo del tennis.

Prima che gli infortuni prendessero il sopravvento, Jennifer viveva una fase di carriera di assoluta ascesa: nel biennio 2020-2021, oltre a conquistare il suo primo titolo WTA (un 250 a Lexington), fu semifinalista a Flushing Meadows 2020 e finalista Major in Australia l’anno successivo. In entrambe le occasioni fu Naomi Osaka a fermarla. Grazie a tali prestazioni e conseguenti prestigiosi risultati, tra cui le sue due uniche vittorie contro Top 10 (l’allora n. 1 Barty e Svitolina) la nativa di Harrisburg raggiunse la sua miglior classifica di sempre nel febbraio del 2021 piazzandosi al 13° posto del ranking mondiale.

Ci auguriamo fortemente che questa ripartenza possa innanzitutto restituire a Jennifer Brady il sorriso e poi chissà: magari oltre al gusto del gioco, la dea bendata le permetterà di ritrovare qualcosa di più importante, restituendole qualche sfortunata vicissitudine sottoforma di gratificazioni tennistiche, da andarsi a prendere con tutta la forza della rinascita.