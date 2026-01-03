WTA Brisbane: sette top 10 al via con Sabalenka prima favorita

Prima settimana di gioco e primo torneo WTA 500 dell’anno. La stagione in terra australiana inizia con un evento combined in quel di Brisbane che oltre al torneo femminile prevede un torneo ATP 250 (qui il tabellone). Come di consueto, sarà una tabellone di rilievo quello del Brisbane International presented by AZN che vedrà ben 7 top 10 al via in un tabellone che vedrà al via 48 giocatrici, con le sedici teste di serie che usufruiranno di un bye all’esordio. Nel torneo australiano non vi sarà nessuna tennista italiana con Paolini impegnata in United Cup e Cocciaretto presente nell’altro torneo previsto per questa settimana, quello di Auckland (qui il tabellone).

Parte alta

A guidare il tabellone vi sarà la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka, vincitrice a Brisbane nella passata stagione. La bielorussa lo scorso anno ha ceduto un solo set nella corsa verso il titolo e quest’anno cercherà di fare il bis nel percorso di avvicinamento verso il primo Slam stagionale. Sabalenka esordirà contro una tra la spagnola Cristina Bucsa e la qualificata ungherese Anna Bondar.

Nel quarto presidiato da Sabalenka vi sono ostacoli non da poco, al terzo turno possibile sfida con la lettone Jelena Ostapenko, ai quarti l’ipotetico match sarebbe contro Madison Keys, campionessa dell’Australian Open 2025. Per Keys l’ostacolo è rappresentato da Diana Shnaider, testa di serie numero 12, senza sottovalutare Kasatkina, Potapova e la statunitense Kessler.

Nel secondo quarto il ruolo di favorita è ricoperto dalla “maestra” Elena Rybakina. La kazaka esordirà contro la vincente della sfida tra la cinese Zhang Shuai e la statunitense Ashlyn Krueger. Nel quarto di Rybakina le altre teste di serie sono la russa Ekaterina Alexandrova, la ceca Karolina Muchova e la spagnola Paula Badosa.

Parte bassa

Spostandoci nella parte bassa, il terzo quarto è presidiato da Jessica Pegula, alla prima apparizione a Brisbane. La statunitense esordirà contro la vincente di Valentova-Kalinskaya. Possibile terzo turno contro la canadese Leylah Fernandez anche se non è da sottovalutare la possibile sorprese da parte di Dayana Yastremska. Nel quarto le altre teste di serie sono le due top 20 Clara Tauson e Liudmila Samsonova.

Nell’ultimo quarto ecco una delle tenniste più brillanti della scorsa stagione, la numero 4 al mondo Amanda Anisimova. La statunitense affronterà, nel suo primo match del 2026, la vincente del match tra la qualificata Rebecca Sramkova e la wild card di casa Kimberly Birrell. Nel quarto della statunitense ecco la numero 9 al mondo Mirra Andreeva, che nel 2026 punta ancora più in alto, così come la ceca Linda Noskova. Attenzione alle possibile sorprese delle ceche Marketa Vondrousova e Karolina Pliskova. Completa, invece, il quadro delle teste di serie, l’ucraina Marta Kostyuk, numero 16 del seeding.