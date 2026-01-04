ATP Brisbane: Tiafoe e Tien al secondo turno, Kyrgios brilla in doppio

Due incontri hanno dato il via alla stagione dei tornei australiani al Brisbane International, torneo che propone motivi di interesse per il pubblico locale anche nel tabellone di doppio. In singolare il nastro di partenza lo tagliano insieme Alexsandar Vukic e Frances Tiafoe, che osserva il pronostico della vigilia imponendosi per 6-2 6-2. Dopo una stagione senza titoli che lo ha visto cadere in fondo alla top 30, l’americano entra subito in partita con la risposta e le vicende per il tennista di casa prendono in partenza una china difficile da risalire. Il break arriva nel terzo game e poi ancora nel settimo.

Tiafoe opera due break anche nel set successivo, esattamente nelle stesse fasi di punteggio; Vukic concede solo due palle-break ma in compenso non ne conquista, non arrivando mai nemmeno ai vantaggi. Il prossimo avversario di Tiafoe risulterà dal vincente tra Fucsovics e il favorito del torneo, Daniil Medvedev.

Learner Tien è la prima testa di serie impegnata, la sua vittoria con l’argentino Ugo Carabelli è pronosticabile ma giunge dopo un confronto aspro soprattutto nel set iniziale, che lo statunitense vince all’undicesimo punto del tie-break. Tien coglie il break nel terzo gioco ma lo cede immediatamente con quattro errori di dritto che consegnano il 2-2 all’argentino; i protagonisti si fanno rispettare alla battuta fino allo shootout decisivo, che arride al più giovane dei due. Nel secondo parziale Ugo Carabelli perde la battuta al termine del quarto game dopo esser risalito da 0-40 nel turno precedente al servizio e non si avvicina mai al contro-break: 7-6(4) 6-3 il punteggio per Tien, che ora aspetta il vincente tra Duckworth e Michelsen.

Rientra Kokkinakis con Kyrgios

In doppio non si può non menzionare la presenza di Nick Kyrgios: in coppia con l’amicone Kokkinakis, con cui quattro anni fa ha firmato l’Australian Open, il protagonista maschile della cosiddetta Battaglia dei Sessi di Dubai ha dato spettacolo al cospetto di Ram ed Ebden, vincendo 5-7 6-4 10-8. Colpi spettacolari, tra i quali citiamo un passante di dritto strettissimo nel cuore del secondo set, qualche rara concessione alla condotta da smargiasso ma nel complesso è in occasioni come queste che ci piace tornare ad ammirarne il talento. Nick e The Kokk aspettano ora i francesi Doumbia e Reboul, teste di serie numero sei.