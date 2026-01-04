Swiatek stronca la battaglia dei sessi: “Non abbiamo bisogno di paragoni con gli uomini”

È stata una delle notizie che ha più fatto discutere durante l’off-season: la sfida giocata a Dubai tra la numero 1 WTA Aryna Sabalenka e l’australiano Nick Kyrgios (attuale numero 671 ATP, con un best ranking alla posizione numero 13). L’incontro è stato ribattezzato come una moderna rivisitazione della storica “Battaglia dei Sessi” che vide di fronte Billie Jean King e Bobby Riggs, evento che segnò un’epoca per i diritti delle atlete.

La sfida, disputata alla Coca Cola Arena di Dubai — e che per la cronaca ha visto trionfare Nick Kyrgios, nonostante alcuni vantaggi concessi a Sabalenka — ha ricevuto recensioni positive ma anche diverse critiche per il potenziale danno d’immagine al tennis femminile. Durante la consueta conferenza stampa pre-torneo della United Cup, è stata chiesta un’opinione su questo match alla numero 2 WTA Iga Swiatek, che ha commentato l’accaduto con freddezza e schiettezza.

Swiatek ha ammesso senza mezzi termini di non aver seguito l’incontro: “Non guardo cose di questo tipo“. La sei volte vincitrice Slam ha riconosciuto l’attenzione che il match ha catalizzato, ridimensionandone però la importanza dello stesso. “Penso che abbia sicuramente attirato molta attenzione. È stato puro intrattenimento, ma direi che non abbia niente a che fare con il cambiamento sociale o con argomenti importanti.“

La tennista polacca ha poi sottolineato come le similitudini tra la sfida del 1973 e quella di Dubai siano legate esclusivamente al nome utilizzato per l’evento. “Credo che il nome fosse lo stesso di quello del match di Billie Jean King del ’73. Tutto qui. Non c’erano altre somiglianze perché sento che il tennis femminile oggi è in grado di reggersi sulle proprie gambe.“

Meglio la United Cup

Il messaggio di Swiatek è chiaro: la WTA non ha più bisogno di misurarsi con gli uomini per dimostrare il proprio valore. “Abbiamo così tante grandi atlete e grandi storie da presentare che non abbiamo necessariamente bisogno di fare paragoni con il tennis maschile. È una storia totalmente diversa.”

A sostegno della sua tesi, Swiatek ha evidenziato il valore di eventi ufficiali come la United Cup rispetto a esibizioni come quella tra Sabalenka e Kyrgios. “Onestamente, penso che non abbiamo bisogno di alcuna competizione di questo tipo. Credo invece che eventi come la United Cup uniscano il tennis, e i fan della WTA e dell’ATP possono guardare questo torneo con grande entusiasmo.”

Secondo la polacca, sono ben altri i fattori che valorizzano lo sport e l’integrazione tra i due circuiti: “Vedere i giocatori di singolare, che di solito non hanno spazio nel loro calendario per giocare il doppio misto, disputare questo tipo di match, penso sia ciò che rende il nostro sport molto più interessante e migliore.”

In chiusura, Świątek ha ribadito di non aver visto il match — “Non ho guardato la partita, so solo come è andata a grandi linee” — pur concedendo un ultimo commento diplomatico verso i due colleghi: “Penso sia stato un piacevole intrattenimento e una bella esibizione tra loro due”.