WTA Brisbane: Potapova elimina Kasatkina, Sabalenka vince il doppio con Badosa

(a cura di Silvia Frigeni)

Il 4 gennaio, alle 2 ora italiana, è iniziato il primo turno del WTA Brisbane International. Nella Pat Rafter Arena, la n. 50 Anastasia Potapova si è scontrata per la prima volta in carriera contro la n. 37 Daria Kasatkina. Per Potapova si tratta del primo incontro disputato in rappresentanza dell’Austria, dopo che a dicembre aveva annunciato di aver rinunciato alla cittadinanza russa in favore di quella austriaca. Il messaggio sui social sembrava però copiato da quello di Daria Kasatkina, anche lei di origini russe, che a marzo era diventata ufficialmente una cittadina australiana.

Campo Centrale

Nella partita tra le due tenniste ex russe, ad avere la meglio è stata Potapova dopo una partita di tre set durata due ore e trentasette minuti. Nel primo set, dopo un break arrivato al primo turno di servizio di Kasatkina, Potapova non ha saputo mantenere il vantaggio, arrivando al 4-4. Il set si è quindi risolto sul 6-5, quando Potapova ha saputo sfruttare la prima palla break concessale per chiudere a 7-5. Nel secondo set, dopo un secondo game molto combattuto in cui Kasatkina annulla tre palle break per mantenere il servizio, la tennista australiana riesce a sfruttare la prima palla break concessale sul 4-4 per portarsi in vantaggio e chiudere a 6-4.

Sull’1-0 del terzo set, Kasatkina prova di nuovo a tenere il servizio salvando tre palle break, senza riuscirci. Dopo un game combattuto sul 2-0, Potapova rimane in vantaggio fino al 5-2, quando Kasatkina inizia la rimonta. Sul 5-4 per Potapova, però, e con la possibilità di giungere al tie, Kasatkina subisce il break a zero, concedendo l’incontro a Potapova. A. Potapova b. D. Kasatkina 7-5 6-4 6-4.

Di ritorno dagli infortuni che l’hanno costretta a chiudere prematuramente la stagione 2025, Paula Badosa ha inaugurato il nuovo anno in doppio con la sua amica Aryna Sabalenka. Le due tenniste hanno battuto Liudmila Samsonova e Shuai Zhang in meno di due ore e in due set, entrambi conclusi al tie-break. Decisivi sono stati i punti conquistati al servizio, che hanno finito col premiare la coppia costituita dalla spagnola e dalla bielorussa. P. Badosa/A. Sabalenka d. L. Samsonova/S. Zhang 7-6(2) 7-6(3).

Campo 1

Sul campo 1, Ajla Tomljanovic ha fatto buon uso della sua wild card contro la francese Elsa Jacquemot. La tennista croata naturalizzata australiana, ora n. 80, ha battuto la francese (n. 55) in un’ora e un quarto. Sul 2-1 del secondo set, Jacquemot è riuscita a ottenere un break in suo favore, facendosi però subito rimontare. La partita è stata chiusa sul 5-3 dal break, stavolta decisivo, di Tomljanovic al primo match point disponibile. A. Tomljanovic d. E. Jacquemot 6-1 6-3.

Risultato analogo per l’incontro tra Sorana Cirstea e Anastasia Pavlyuchenkova. La tennista rumena, attuale n. 43 del ranking, ha avuto la meglio sulla russa in un’ora senza concedere nulla all’avversaria. Il risultato conferma il vantaggio di Cirstea sul Pavlyunchekova negli scontri diretti, con la romena che ora conduce l’head-to-head per 5-3. S. Cirstea b. A. Pavlyuchenkova 6-3 6-1.

Più combattuta la partita tra Sofia Kenin, ex n. 3 del ranking, e la romena Elena-Gabriela Ruse entrata tramite le qualificazioni. L’americana, che non giocava una partita da ottobre, è riuscita a rimontare dopo aver perso il secondo set e a chiudere la partita sul 6-3 del terzo set, dopo due ore e un quarto di gioco. S. Kenin b. E.-G. Ruse 6-4 6-4 6-3.

L’incontro tra Marie Bouzkova e Jacqueline Adina Cristian ha confermato il vantaggio negli scontri diretti della tennista ceca, che ha vinto in due set dopo un’ora e mezza di gioco. Il disequilibrio si è annunciato già nel primo game, con Cristian che perde il servizio alla terza palla break concessa alla sua avversaria. Sull’1-1 del secondo set, Bouzkova ha sfruttato la seconda palla break concessale per portarsi in vantaggio, mantenendolo fino alla fine della partita. M. Bouzkova d. J. A. Cristian 6-4 6-3.

Campo 2

Si trattava invece della prima sfida tra la statunitense McCartney Kessler (n. 31 del ranking WTA) e la colombiana Emiliana Arango, n. 49. Nel primo set, Kessler ha mantenuto piuttosto facilmente il vantaggio ottenuto sul 2-1, chiudendo l’ultimo game sul 40-0. Sul 5-0 del secondo set per l’avversaria, Arango ha provato a rimontare riuscendo a portarsi sul 5-3, ma perdendo il servizio del game successivo alla terza palla break concessa. M. Kessler b. E. Arango 6-1 6-3.

Gli incontri di doppio si sono svolti senza troppe sorprese. La coppia costituita da Cristina Bucsa e Ellen Perez ha avuto la meglio sulle australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson in meno di un’ora. C. Bucsa/E. Perez b. K. Birrell/T. Gibson 6-2 6-0. Mirra Andreeva si conferma un’ottima doppista, oltre che una grande singolarista, battendo in un’ora Hao-ching Chan e Xinyu Jiang in coppia con la compatriota Ekaterina Alexandrova. M. Andreeva/E. Alexandrova b. H. Chan/X. Jiang 6-2 6-3. Un’altra ora di gioco è servita a Priscilla Hon, assieme all’amica Karolina Muchova, per battere la giapponese Eri Hozumi e la taiwanese Fang-Hsien Wu. P. Hon/K. Muchova b. E. Hozumi/F. Wu 6-4 6-0.