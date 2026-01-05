United Cup, Hurkacz: “Ritorno in campo e vittoria su Zverev: il mio 2026 inizia nel migliore dei modi”

La Polonia, finalista nel 2025, esordisce in United Cup con una netta vittoria per 3-0 sulla Germania. A far sorridere la squadra polacca è il rientro in campo, dopo sei mesi di stop, di Hubert Hurkacz, che ha piegato in due set il numero 3 del mondo Alexander Zverev. “Sono semplicemente molto felice di essere tornato a competere. È stata una partita difficile contro Sascha e sono stato piuttosto soddisfatto della mia prestazione” ha esordito il due volte campione 1000 in conferenza stampa. “Aspettavo il momento di tornare a giocare. Mi sono goduto la competizione e sono riuscito a ottenere una vittoria, quindi è stato un finale ancora migliore”. Durante l’edizione del torneo di due stagioni fa, Hurkacz era andato a un passo dal battere il tedesco, con tanto di match point sfumati. Hubi, sceso al numero 83 del ranking, rischia di essere la mina vagante del tabellone dell’Australian Open.

A fargli eco è Iga Swiatek che ha rimontato una ottima versione di Eva Lys. “Sicuramente è stato un inizio di stagione difficile. Penso che Eva mi abbia messo molta pressione fin dall’inizio. Ho dovuto alzare il livello del mio gioco e trovare il ritmo giusto. Sono felice di aver giocato un po’ meglio nel secondo set.

Di certo è stata una partita dura anche per il punteggio molto equilibrato. Sono contenta che nel terzo set, nei momenti importanti, abbia osato di più e sia riuscita a strappare di nuovo il servizio”.

D. Stavo per chiederti se in questa occasione ti sia venuto in mente della partita di due anni fa, perché due anni fa avevi avuto un paio di match point

HUBERT HURKACZ: “In realtà no, non più di tanto, a essere sincero. Certo, ricordo abbastanza bene quella partita. Ho visto anche qualche highlight ogni tanto, a volte passano in TV. Quella è stata una vittoria davvero molto tirata. Io ovviamente non giocavo da molto tempo, quindi ho cercato solo di concentrarmi su aspetti diversi: su quello su cui avevamo lavorato, sulle tattiche per la partita e semplicemente sul competere”

D. Iga, le tre partite precedenti che avevi giocato contro Eva erano state a senso unico. Che cosa ha fatto la differenza oggi? In una partita così riesci anche a goderti quello che succede in campo, visto che è stato un match di altissimo livello e con una grande atmosfera?

IGA SWIATEK: “Mi sono goduta il primo set, perché sapevo di avere del lavoro da fare e mi sono concentrata solo su quello. Più avanti, direi che per tutta la partita mi era abbastanza chiaro cosa stesse succedendo. Non ero così travolta dalle emozioni da non riuscire a capire come stava andando il match.

Sapevo che lei avrebbe spinto. Nel primo set ha giocato alcuni lungolinea incredibili, colpi che non mi aspetterei da nessuno, e sono entrati. Bene per lei, complimenti. Ma io sapevo di dover lavorare sul mio gioco, quindi ho cercato di cambiare alcune cose nel secondo set. Direi che me la sono goduta, perché ho avuto l’opportunità di lavorare in questi momenti difficili. Non è stato semplice. Ovviamente è facile vincere con un punteggio netto, ma bisogna anche apprezzare la competizione, un po’ come ha detto Hubi.

Ero pronta a lottare e, anche se il mio tennis non è stato perfetto, ho commesso anche alcuni doppi falli, ho semplicemente cercato di competere. Sono contenta di esserci riuscita. Credo di aver risposto”

D. Hubi, sono curioso: nei momenti di pressione, nei momenti più tirati – immagino siano proprio quelli che hai aspettato per mesi durante la riabilitazione e tutto il resto – come ti sei sentito rispetto a come li avevi immaginati in tutti quei mesi?

HUBERT HURKACZ: “Ero impaziente e aspettavo da tanto tempo che arrivassero quei momenti, poter tornare a giocare e gareggiare. Ho anche lavorato moltissimo su aspetti diversi, su cui potevo concentrarmi senza giocare così tanto a tennis. Penso quindi di essere stato abbastanza pronto per i momenti di pressione. Ovviamente, come è normale, c’era forse un po’ più di tensione in campo, ma in realtà l’ho trovata piuttosto gestibile, anzi persino migliore rispetto a prima. Per questo sono davvero entusiasta”

D. Iga, se non ti dispiace, da qualcuno che sa cosa serve per stare a quel livello: che cosa dice di Hubi essere stato fuori così a lungo? Quanto è difficile restare lontani così tanto tempo — so che probabilmente tu non hai dovuto affrontarlo — e poi tornare e giocare in questo modo?

IGA SWIATEK: “Una volta ho avuto uno stop lungo, ma avevo 16 anni, quindi è tutta un’altra storia. Penso che serva semplicemente essere coraggiosi ed è quello che Hubi ha fatto oggi. Non stava pensando al fatto che lui… Non so a cosa stessi pensando tu. È un modo stupido di iniziare una frase, ma credo che non stesse pensando molto alla pausa. Era semplicemente felice di essere…”

HUBERT HURKACZ: “Sì”

IGA SWIATEK: “Sì? È vero?”

HUBERT HURKACZ: “Felice, sì”

IGA SWIATEK: “Felice di poter competere, ed è questo che gli ha dato energia. Penso che si possa affrontare una situazione del genere in modi diversi. Credo che l’approccio migliore sia non giocare con aspettative: accettare che magari ti sentirai un po’ teso, non so, su una palla break o qualcosa del genere, ma conta come gestisci tutto questo. Penso che Hubi oggi l’abbia fatto alla grande. Sono rimasta davvero impressionata”

HUBERT HURKACZ: “Grazie”

IGA SWIATEK: “Sì, davvero. Lo ero. No, sul serio. Ero tipo: wow. Ho dovuto accelerare molto il mio riscaldamento perché stavi giocando così bene, e mi aspettavo, non so, una partita lunga. Non so perché, visto che entrambi i ragazzi servono così forte. Quando l’hai breakkato ho pensato: wow, devo prepararmi”

HUBERT HURKACZ: “Prepararti”

IGA SWIATEK: “Sono rimasta impressionata e felice che Hubi sia tornato”

HUBERT HURKACZ: “Grazie. Ricambio, Iga. Ottimo lavoro oggi. Forza Polonia”