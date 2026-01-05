United Cup, Polonia-Germania 1-0: Hurkacz impeccabile in battuta, Zverev sconfitto in due set

POLONIA – GERMANIA 1-0

Gruppo F, Sydney

[POL] H. Hurkacz b. [GER] A. Zverev 6-3 6-4

Non giocava dal mese di giugno. Al rientro nel circuito, ha sconfitto il numero 3 del mondo in due set. Hubert Hurkacz ha ricoperto di ace Alexander Zverev, nel tie del gruppo F a Sydney, alla United Cup. Con un agile 6-3 6-4 il polacco ha battuto il tedesco per la seconda volta su cinque scontri diretti complessivi, conquistando così il primo punto per la sua squadra.

Entrambi hanno ingranato lentamente nel parziale d’apertura. Il numero 83 al mondo è riuscito a risolvere ai vantaggi il suo turno di battuta inaugurale. Non ha fatto altrettanto il terzo tennista in classifica, che ha smarrito la battuta a 15 e poi non e più stato in grado di impensierire il suo avversario in risposta. Troppo preciso Hubi con il colpo di inizio gioco, con il quale ha sferrato 11 ace solamente nel primo set, non lasciando chance in ribattuta al suo rivale.

Il secondo parziale ha seguito il canovaccio di quello precedente. Più aggressivo da fondocampo, bravo a conquistare spesso la rete, e ineccepibile in battuta, il polacco ha cancellato con un ace l’unica chance concessa nei suoi turni di servizio e con carattere è poi venuto a prendersi nuovamente il break decisivo, maturato nel settimo gioco.

Nonostante lo straordinario 87% di prime palle in campo, è stato Sascha a inciampare entrambe le volte in battuta, una per set. Pensava di essere favorito alla vigilia: le scorie derivanti dall’infortunio di Hubi e la sua vittoria su Tallon Griekspoor gli avevano dato fiducia in vista di questa sfida. Ma Hurkacz non è cascato di nuovo nella trappola del 2024, quando sempre contro Zverev non convertì due championship point in finale. Il polacco a settembre 2025 aveva preferito allungare il periodo di recupero dall’infortunio al ginocchio. Da questo primo incontro stagionale possiamo dire che non poteva prendere una decisione migliore, data la sua 11esima vittoria (su 30 scontri giocati) contro un top 5, strappata avendo messo a segno 21 ace. Hubi è tornato e si sta già facendo valere.