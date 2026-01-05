WTA Auckland: fuori Navarro e Stephens, Jones e Jovic protagoniste all’esordio

Il WTA Auckland Open – ASB Classic, torneo di categoria WTA 250 disputato sul cemento outdoor dell’ASB Tennis Centre, rappresenta uno dei primi appuntamenti stagionali sul duro per il circuito femminile. Inserito nella prima settimana del calendario WTA, il torneo offre alle giocatrici l’opportunità di accumulare partite e punti ranking in vista dell’Australian Open. Le prime gare di tabellone principale hanno già prodotto risultati significativi, con alcuni incontri molto lunghi e diversi match decisi al terzo set, contribuendo a definire progressivamente gli incroci dei turni successivi.

Risultati di giornata e sorprese

La sorpresa più rilevante della giornata è arrivata dalla sfida tra Emma Navarro, numero 15 del ranking WTA, e Francesca Jones, 72 del mondo. La britannica si è imposta al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza, segnata da numerose occasioni di break per entrambe, soprattutto nei primi due set, molto equilibrati e ricchi di break e contro-break. Nel terzo parziale Jones ha invece trovato maggiore continuità, ottenendo il break decisivo nel terzo gioco e amministrando il vantaggio fino alla fine, prima di chiudere l’incontro al primo match point, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera. Ai sedicesimi di finale la britannica affronterà Sinja Kraus, proveniente dalle qualificazioni, che ha superato la connazionale Julia Grabher con un convincente 6-3 6-3.

Altro risultato di rilievo è la sconfitta di Sloane Stephens, campionessa dello US Open 2017 e finalista al Roland Garros 2018, tornata in campo dopo un lungo periodo di assenza e attualmente numero 1098 del ranking WTA. La statunitense è stata eliminata da Renata Zarazua, numero 77 del mondo, con il punteggio di 7-5 4-6 6-2 al termine di un incontro durato quasi due ore e mezza. Il match è stato particolarmente combattuto soprattutto nel primo set, deciso solo nelle fasi finali, mentre alla distanza è stata la maggiore continuità della messicana a fare la differenza. Nel turno successivo Zarazua affronterà Wang Xinyu, numero 57 WTA, che ha rimontato Caty McNally imponendosi 2-6 6-3 7-5.

Tra le giocatrici promosse al secondo turno spicca Iva Jovic, numero 35 del ranking WTA e terza testa di serie, che ha conquistato il successo su Sara Bejlek, proveniente dalle qualificazioni e attuale numero 182 del mondo, con il punteggio di 4-6 6-1 6-0. Dopo una partenza in salita, Jovic ha alzato nettamente il livello del proprio tennis, mostrando grande capacità di reazione e prendendo progressivamente il controllo dell’incontro. La statunitense è inoltre impegnata anche nel torneo di doppio, dove fa coppia con Alexandra Eala, numero 53 WTA: le due giovanissime hanno già raggiunto gli ottavi di finale dopo aver eliminato una coppia di grande richiamo composta da Elina Svitolina e Venus Williams riuscendo a salvare ben sette set points nel primo set.

A completare parzialmente il quadro degli incontri già definiti in ottica sedicesimi di finale sono arrivate anche le vittorie di Sofia Costoulas, numero 159 del ranking WTA, e di Kaitlin Quevedo, attualmente 141 del mondo. La belga si è imposta sull’americana Whitney Osuigwe (n.152 WTA) con il punteggio di 6-4 3-6 6-1, prendendo il largo nel set decisivo dopo un confronto equilibrato. Ancora più significativo il successo della spagnola Quevedo, capace di eliminare la testa di serie numero 8 Peyton Stearns con un convincente 6-2 7-5. Le due giocatrici, protagoniste di un avvio di torneo sopra le aspettative, si affronteranno nel prossimo turno tra le prime a garantirsi un posto nei quarti.