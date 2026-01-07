Italiani in campo giovedì 8 gennaio: Cocciaretto, Sonego, e Musetti/Sonego. A che ora e dove vederli 

Notte di grande tennis per l’Italia con tre azzurri impegnati su fronti diversi tra Hong Kong e Auckland nelle prime ore di giovedì 8 gennaio. Lorenzo Sonego è atteso in singolare nel secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong, dove vuole proseguire il buon avvio di stagione dopo il successo in due set contro Rei Sakamoto che gli ha permesso di accedere agli ottavi. Il torinese però in Asia è impegnato anche in doppio insieme a Lorenzo Musetti, prima testa di serie del tabellone di singolare: nelle prime ore della mattinata italiana la coppia azzurra proverà a spingersi ai quarti. In Nuova Zelanda, invece, è attesa Elisabetta Cocciaretto, che dopo la vittoria all’esordio contro Parks sfiderà Magda Linette, giustiziera di Venus Williams.

Sonego-Shang – ATP 250 Hong Kong

A Hong Kong, Lorenzo Sonego torna in campo nel secondo turno (ottavi di finale) del singolare maschile contro Juncheng Shang, giocatore cinese che ha staccato il pass per gli ottavi eliminando Francisco Comesana all’esordio. Dopo la buona prova al servizio contro il giovane Sakamoto, Sonego sfiderà per la prima volta Shang non prima delle 06:30 (ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Cocciaretto-Linette – WTA 250 Auckland

Auckland è invece il teatro del cammino di Elisabetta Cocciaretto nel tabellone principale del WTA 250 ASB Classic. Dopo aver superato al primo turno Alycia Parks, per la marchigiana arriva ora una sfida di livello contro la polacca Magda Linette, quinta testa di serie. Linette conduce 2-1 il confronto diretto nei precedenti, ma Cocciaretto cercherà di imporsi nella notte italiana. Il match è in programma come secondo incontro dall’01:00 (ora italiana) e sarà trasmesso su SuperTennis, Sky Sport Tennis e NOW.

Musetti/Sonego-Erler/Galloway – ATP 250 Hong Kong (doppio)

Nel torneo di doppio di Hong Kong, la coppia tutta italiana formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego prosegue il cammino dopo un buon successo all’esordio contro Kecmanovic/Muller. Questa notte gli azzurri affrontano nei quarti di finale la testa di serie numero 2 del tabellone, formata da Alexander Erler e Robert Galloway, in un match che si preannuncia combattuto. L’incontro è previsto non prima delle 8.30 italiane, ma considerado che Sonego giocherà il suo match di singolare alle 6.30, l’inizio del match potrebbe slittare.

Italiani in campo giovedì 8 gennaio

Lorenzo Sonego (ITA) vs Juncheng Shang (CHN) – ATP Hong Kong, secondo turno, non prima delle 06:30 . Diretta su Sky Sport Tennis / NOW

– ATP Hong Kong, secondo turno, . Diretta su Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs Magda Linette (POL) – WTA Auckland, secondo turno, ore 02.30 circa. Diretta su SuperTennis / Sky Sport Tennis / NOW

Lorenzo Musetti (ITA) / Lorenzo Sonego (ITA) vs Alexander Erler (AUT) / Robert Galloway (USA) – ATP Hong Kong, quarti di finale, non prima delle 08.30

(di Federica Migliorati)