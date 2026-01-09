Australian Open, Kyrgios rinuncia alla wild card in singolare: “Non sono ancora pronto”

Nick Kyrgios si sfila dalla corsa per un posto in tabellone singolare dei prossimi Australian Open 2026. Lo ha confermato lo stesso australiano sul suo account Instagram, rinunciando di fatto a una wildcard quasi assicurata. L’idea alla base per Kyrgios è quella di “concentrarsi sul doppio”, ammettendo anche di aver preso questa decisione “dopo alcune buone conversazioni” con Tennis Australia.

“Dopo una buona conversazione con Tennis Australia ho deciso di giocare solo il doppio all’Australian Open. Sono in forma e sono tornato in campo, ma le partite al meglio dei cinque set sono tutta un’altra cosa e non sono ancora del tutto pronto a reggere quella distanza. Questo torneo per me significa tutto, ma preferisco lasciare il posto a chi è più pronto. Sto facendo di tutto per competere e stare bene quest’anno”, ha scritto Kyrgios. “Non so se sono ancora un giocatore che deve dimostrare qualcosa più di quanto non abbia già fatto. Voglio solo superare questo momento ed essere soddisfatto della mia prestazione”.

Nick Kyrgios is not getting an Australian Open singles wildcard after all, which he frames as his own choice in this statement. https://t.co/3hg7bjnO8C pic.twitter.com/0uaEAEb0RH — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 8, 2026

Il nativo di Canberra, qualche giorno prima in conferenza stampa, si era definito un “intrattenitore”, non curandosi né dei titoli né tantomeno del ranking. “Voglio solo scendere in campo e dare spettacolo al pubblico, ai tifosi, alla gente, onestamente. Non ho un’agenda e non mi importa quale sia la mia classifica, né dei titoli che vinco. Voglio solo offrire alla gente un bello spettacolo”.

“Alla fine credo che verrò ricordato come questo: un intrattenitore, qualcuno che era un po’ un caos totale, ma pur sempre un intrattenitore”, ha concluso l’ex finalista di Wimbledon.

L’inizio di 2026 di Nick Kyrgios

L’annuncio per Kyrgios arriva dopo aver disputato il suo primo match di singolare nel circuito dal mese di marzo, al primo turno del Brisbane International, dove è stato nettamente sconfitto per 6-3 6-4 in poco più di un’ora dall’americano Aleksandar Kovacevic. Normale per uno reduce da numerosi interventi chirurgici a polso e ginocchio che lo hanno limitato a sole sette partite di singolare nel circuito negli ultimi tre anni, facendo precipitare la sua classifica fino al numero 670.

Kyrgios dunque potrà intrattenere il pubblico nel torneo di doppio, dove farà coppia con il connazionale australiano Thanasi Kokkinakis. La coppia ha perso il match del Brisbane International contro le teste di serie numero 6 Sadio Doumbia e Fabien Reboul, ma spera di ritrovare la forma e di vivere un percorso magico come quello che li portò a vincere il titolo di doppio agli Australian Open nel 2022.

Al momento dell’annuncio di Kyrgios, agli organizzatori degli Australian Open restavano solo tre wildcard per il singolare maschile, poi ridotte a una dopo che anche gli australiani Chris O’Connell e Jordan Thompson hanno ottenuto un posto nel tabellone di Melbourne Park. La wildcard finale è stata assegnata al veterano svizzero Stan Wawrinka, prossimo al ritiro.