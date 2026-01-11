Venus Williams non si ferma più: wild card per l’Hobart International in attesa dell’Australian Open

Venus Williams non si ferma più.



Dopo i tre tornei tornei disputati nel 2025 – Washington, Cincinnati e US Open – la ex numero 1 del mondo si appresta a giocare la seconda competizione della nuova stagione, a cui se ne aggiungerà sicuramente una terza, l’Australian Open.

Proprio in preparazione per Melbourne, dove sarà, con i suoi 45 anni, la giocatrice più anziana di sempre ad accedere al tabellone principale, la statunitense ha accettato la wild card per l’Hobart International, il WTA 250 in programma a Hobart, in Tasmania.

Ad attenderla all’esordio c’è Tatjana Maria, altra veterana del circuito.

Venus non nasconde la felicità di poter competere ancora ad alti livelli e per le conferme che, nonostante la sconfitta, ha trovato a Auckland contro Magda Linette. “Sto colpendo molto bene la palla. Ho avuto molte opportunità per prendere il controllo di quella partita e ne ho lasciate sfuggire alcune” ha detto Williams riferendosi a quel match. “È fantastico trovarsi in quelle situazioni per riuscire davvero a tagliare il traguardo. Non posso aspettarmi di essere perfetta… anche se vorrei esserlo”.

La sette volte campionessa Slam ha attraversato varie ere tennistiche, riadattandosi e rimodulando il proprio tennis ai tempi che cambiano.

“Sento che Serena e io abbiamo fatto parte di un grande cambiamento nel tennis femminile. Con il tempo è cambiata anche l’attrezzatura” ha confessato. “Ho dovuto adattare il mio gioco in base a cose come le nuove corde. Penso di essere una studentessa del gioco, mi piace guardare e imparare dalle altre giocatrici. Ma quando entro in campo, sono così concentrata su ciò che voglio ottenere. Vincere e perdere non conosce età“.

Hanno provato a chiederle se questa sarà la sua ultima stagione, ma Venus ha preferito glissare. Non è il momento di spostare l’attenzione altrove. C’è da pensare al presente.