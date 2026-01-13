ATP Adelaide, Vavassori inarrestabile: batte Diallo in due set e accede agli ottavi

[Q] A. Vavassori b. G. Diallo 6-3 7-6(4)

L’Adelaide International sembra portare bene ad Andrea Vavassori. Campione in carica in doppio insieme a Simone Bolelli, con cui esordirà prossimamente in qualità di seste teste di serie in tabellone, il trentenne piemontese ha voluto darsi un’opportunità anche in singolare. Entrato nelle qualificazioni come alternate, il tennista azzurro ha prima sconfitto il rampante belga Raphael Collignon, poi il sempre insidioso argentino Thiago Agustin Tirante, e per ultimo il solidissimo canadese Gabriel Diallo nel primo turno del main draw.

Il loro primo testa a testa, ad Adelaide si è concluso per 6-3 7-6(4), dopo un’ora e mezza di tennis, in favore di Vavassori (ex n.128, ora n.336), che con questa vittoria si assicura di tornare in top 300 mondiale nel ranking di singolare. Se nel primo set entrambi hanno faticato a tenersi stretti i propri turni di battuta, nel secondo i due sono arrivati presto al 6-6, ma solo dopo essersi scambiati un break nel settimo e nell’ottavo gioco. Qui a partire in testa è stato Wave – di recente confermato all’interno del Player Council nella sezione doppisti -, che con un minibreak decisivo nel nono punto ha chiuso la contesa con personalità.

Il match

Troppo falloso il numero 41 al mondo. Il doppio dei gratuiti, per lui, rispetto all’azzurro (32 a 16). Ma anche una percentuale di conversione con la prima di servizio, suo colpo migliore, inferiore a quella del suo avversario, che ha vinto l’86% di punti con la prima in campo (Diallo il 76%). Con un record di 17-3 nei primi turni dallo scorso marzo, il canadese si candidava a essere il gran favorito di questa sfida, lui che non perdeva una partita contro un tennista fuori dalla top 300 da maggio 2024 (ma era un certo Kei Nishikori). Se si vuole citare la penultima, invece, bisogna tornare ancora più indietro, a marzo 2023, quando Diallo stesso era fuori dalla top 200 mondiale.

In più occasioni Andrea ha affermato di volersi dedicare un po’ di più al singolare, per il quale spera un giorno di riuscire entrare nella top 100. Vavassori ad Adelaide – che qualche settimana fa, insieme a Bolelli, ha bissato il premio come coppia preferita dai fan dell’anno 2025 – ha ritrovato un tabellone principale ATP che mancava dalla scorsa edizione di Rotterdam, che va in scena nel mese di febbraio. Dopo gli ottavi di finale in Olanda, Wave ha raggiunto la finale nel Challenger di Manama e ha concluso l’anno avendo giocato solamente 14 match in singolare.

La sua quinta vittoria su un top 50 (su 14 scontri giocati) è quindi un bel segnale per lui, che nel prossimo periodo punterà ancora ovviamente sulla specialità del doppio, ma in alcuni appuntamenti tenterà di infilarsi nei tabelloni di singolare per rimanere a galla anche nella classifica individuale. Intanto, è al secondo turno del 250 di Adelaide. Per un posto ai quarti sfiderà ora Stefanos Tsitsipas o Aleksandar Vukic.