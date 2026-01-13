ATP Auckland: Monfils saluta il torneo a testa alta contro Marozsan, bene Giron e Mpetshi Perricard

Ultimo ballo ad Auckland per Gael Monfils. La sua straordinaria carriera sta per fare l’ultimo giro di stagione. E allora ecco i fazzoletti bianchi nel torneo neozelandese per salutare il francese, sconfitto 5-7 6-3 6-4 dall’ungherese Fabian Marozsan in due ore di gioco. Ci ha messo tutto quello che aveva Gael: gara di cuore, di volontà, di sacrificio. Ma poi c’è da fare i conti con l’età anagrafica e le gambe lo hanno lentamente abbandonato.

Passa l’ungherese malgrado i suoi 42 errori gratuiti contro i 32 del suo avversario. Meglio con la seconda di servizio Marozsan rispetto a Monfils nel suo esordio a Auckland: 64% di punti vinti contro il 49% del suo avversario.

Gli altri match

Alex Michelsen batte Mariano Navone in rimonta: quanta sofferenza per la testa di serie n.6 del torneo che la spunta 2-6 6-2 7-5 in rimonta. Primo set a senso unico in favore dell’argentino, poi lo statunitense sale con la percentuale della prima di servizio e spinge molto in risposta lasciando appena il 48% di punti con la prima di servizio a Navone. Michelsen sfrutta tre delle dodici palle break conquistate e chiude il parziale sul 6-2. Molto equilibrato il terzo set, con il n. 37 del mondo che riesce a piazzare il break nel dodicesimo gioco.

Niente sorprese nel match tra la wild card Roberto Bautista Agut e Giovanni Mpetshi Perricard. Vince il francese 6-3 7-6(2), con l’immancabile tie-break dominato e ben 22 ace messi a segno. Sfiderà Cameron Norrie, testa di serie n. 5 del tabellone. Ottimo inizio di 2026 per Marcos Giron: dopo la semifinale ad Hong Kong mostra il feeling con il cemento, battendo con un doppio 6-2 Alexandre Muller in un match a senso unico.

Due ore è durata la sfida tra Hamad Medjedovic e Aleksandar Kovacevic. Il serbo, proveniente dalle qualificazioni, la spunta al tie-break del terzo: 6-4 3-6 7-6(2). Si arrende al tie-break del terzo set Tomas Martin Etcheverry contro Nuno Borges. Il portoghese avanza 7-5 3-6 7-6(2) in due ore e 30′. Entrambi hanno blindato il proprio servizio e sono state poche le palle break nel match, 4 in totale, tre per l’argentino che ne ha sfruttata solo una e una a favore del portoghese. Etcheverry ha avuto la chance nel quinto gioco del terzo set, non l’ha sfruttata e poi è franato nel tie-brek perso 7-2.