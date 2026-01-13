Kooyong Classic: Berrettini serve alla grande e lascia quattro giochi a Tien

“L’Australian Open ha avuto la priorità su tutto”, aveva detto di recente Matteo Berrettini. Il 29enne romano ha preso la saggia scelta di non giocare tornei ufficiali al fine di preparare il primo Slam dell’anno, volando direttamente verso Melbourne in questo inizio di 2026. In campo nella storica esibizione Kooyong Classic, Berrettini ha dato una severa lezione a Learner Tien, 28esimo giocatore in classifica ATP, che è contento di non sfidare Jannik Sinner al primo turno dell’Australian Open, in quanto testa di serie.

Un doppio 6-2, in poco più di un’ora di tennis, che non lascia spazio a molte interpretazioni. Il primo parziale è filato via liscio sin da subito. Matteo si è portato in poco tempo sul 4-0, ma qui un sussulto di orgoglio ha permesso al giovane americano di procurarsi tre palle break in risposta. L’azzurro si è però fatto trovare pronto, chiudendo così il parziale con autorità.

L’avvio di seconda frazione, invece, è stato più equilibrato. Sul 2-2 però Berrettini ha cambiato marcia. Strappando per due volte di fila la battuta al suo avversario, recente campione alle Next Gen ATP Finals, Matteo è così venuto a prendersi il successo.

Per Berrettini, una giornata stellare in battuta nel debutto 2026 fissato al Kooyong Classic. Un eccezionale 78% di prime in campo con l’86% di conversione. Lo statunitense, invece, ha messo in campo una volta su due la sua battuta principale, con la quale ha trasformato il 63% dei punti quando è entrata nel quadrato del servizio. Rimane un’esibizione, certo, ma il modo in cui si è presentato The Hammer in questo inizio di stagione lascia ben sperare sul suo conto in vista dell’Australian Open, per il quale si candida come mina vagante del tabellone.

Gli altri risultati

Non solo Berrettini è sceso in campo al Kooyong Classic. Il russo Karen Khachanov ha battuto con un doppio 6-4 l’americano Frances Tiafoe. L’idolo di casa Nick Kyrgios, che giocherà solamente in doppio all’Australian Open, ha superato per 6-3 4-6 11-9 il cinese Zhizhen Zhang. Infine, per quanto riguarda la rappresentanza femminile, la croata Donna Vekic ha avuto la meglio per 6-7(4) 6-4 10-4 sull’australiana Priscilla Hon.