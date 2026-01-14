Australian Open, Sinner: “Difficile ripetersi, ma è uno degli obiettivi della mia stagione”

Jannik Sinner è tornato a ‘casa’. E non parliamo del Belpaese. Dopo il primo Slam arrivato in Australia, Melbourne è diventato il posto del cuore del numero due del mondo, riconfermatosi campione nel 2025 dopo una vittoria schiacciante su Sascha Zverev. L’altoatesino sembra andare a nozze col clima aussie, e da un biennio a questa parte sforna performance micidiali, anche se ciò non avviene soltanto in Australia.

L’azzurro va a caccia della tripletta, e alla rete locale 9News, rivela: “È fantastico iniziare la stagione qui. C’è molto entusiasmo, gli australiani amano lo sport”. Secondo l’ex numero uno del mondo, ripetersi in quest’annata non sarà così semplice, e con un Alcaraz così in forma i piani potrebbero complicarsi: “È uno degli obiettivi della stagione ma sarà molto difficile tornare lì. Sono felice di poter tornare a giocare. So di essermi allenato molto bene per arrivare qui. La pausa stagionale è stata fantastica. Fisicamente mi sento bene, quindi vediamo cosa succederà”.

Il 2025 di Jannik non può che dirsi straordinario. Due titoli Slam e due finali – queste cedute al murciano -, alle quali si aggiungono una sfilza di sigilli ATP, incluso il prestigioso trofeo delle Finals. Terminata l’annata tennistica, però, qualche mese dopo tutto si resetta: “Inizi la stagione con qualche dubbio, il che è normale, ma allo stesso tempo sei molto fiducioso grazie ai risultati ottenuti in passato – e sul suo cammino a Melbourne, aggiunge – Ovviamente pensi anche che se vuoi giocare contro Carlos, se lui è al primo posto in classifica e io al secondo, l’unico modo per incontrarci è nella finale”.

Al momento sembra esserci ancora un abisso tra “Sincaraz” e il resto della classifica. Dunque rimango alte le probabilità di rivederli per l’ennesima volta in una finale Slam.