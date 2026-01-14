Ranking ATP: Musetti irrompe nella top 5, Bublik sfonda il muro dei primi 10

Ranking

Lunedì 12 gennaio 2025 rimarrà una data storica per il tennis italiano. In questi anni ormai si sta perdendo il conto dei successi azzurri, che arrivano con una costanza sempre più impressionante. L’ultima classifica ATP pubblicata vede infatti la bandiera tricolore ancora più in alto. Non solo Jannik Sinner, stabile in seconda posizione dietro Carlos Alcaraz, contro il quale ha giocato in questi giorni un’esibizione a Seul. Per la prima volta nella storia di questo sport l’Italia porta due suoi rappresentanti in top 5, in contemporanea: oltre a Jannik anche Lorenzo Musetti, che di recente ha affermato di voler cercare di ridurre il gap con il suo connazionale e con lo spagnolo in questo 2026. L’avvio di stagione, in tal senso, fa ben sperare.

Lorenzo ha tagliato questo traguardo dopo il successo su Andrey Rublev in semifinale al Bank of China Hong Kong Tennis Open, torneo ATP 250. Il giocatore russo ha guadagnato due posizioni (n° 14), mentre il suo connazionale Daniil Medvedev (n° 12) se n’è lasciata dietro una grazie al successo nel 250 di Brisbane. Tornando a Hong Kong, la finale ha visto imporsi Alexander Bublik, che ha battuto in due set il tennista di Carrara. Con questo risultato il kazako, che lo scorso marzo era fuori dalla top 80 del ranking mondiale, ha intascato il quinto titolo in sette mesi.

Ma soprattutto, ha scalzato l’inglese Jack Draper dalla decima posizione in classifica, realizzando così il suo sogno di entrare in top 10. Perde due posizioni, invece, Felix Auger-Aliassime (n° 7), che quest’anno ha deciso di puntare sulla United Cup invece di provare a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione nel 250 di Adelaide. Scendono di uno scalino anche Casper Ruud (n°13), Alejandro Davidovich Fokina (n°15) e Holger Rune (n° 16). Ne guadagna uno, invece, Francisco Cerundolo, che ritrova così la top 20 lasciandosi alle spalle Tommy Paul.

PosizioneGiocatoreNazionalitàPuntiVariazione
1Carlos AlcarazSpagna12050
2Jannik SinnerItalia11500
3Alexander ZverevGermania5105
4Novak DjokovicSerbia4780
5Lorenzo MusettiItalia4105+2
6Alex de MinaurAustralia4080
7Felix Auger-AliassimeCanada3990-2
8Ben SheltonStati Uniti3960
9Taylor FritzStati Uniti3840
10Alexander BublikKazakistan3065+1
11Jack DraperGran Bretagna2990-1
12Daniil MedvedevRussia2910+1
13Casper RuudNorvegia2795-1
14Andrey RublevRussia2600+2
15Alejandro Davidovich FokinaSpagna2585-1
16Holger RuneDanimarca2580-1
17Karen KhachanovRussia2320
18Jakub MensikRepubblica Ceca2125
19Jiri LeheckaRepubblica Ceca2090
20Francisco CerundoloArgentina2035+1

La classifica degli italiani: Musetti sale, altri azzurri scendono

Detto già dei successi di Lorenzo, nel resto della truppa tricolore non si individuano molti cambiamenti. Le uniche note da evidenziare riguardano alcuni giocatori che hanno perso qualche posizione. Ma niente di drammatico. Matteo Arnaldi (n° 65), Francesco Maestrelli (n° 141), Matteo Gigante (n° 152) e Marco Cecchinato (n° 230) sono tornati indietro di quattro gradini. Mattia Bellucci (n° 76), Luca Nardi (n° 108) e Giulio Zeppieri (n° 156) sono invece retrocessi di tre posizioni.

PosizioneGiocatorePuntiVariazione
2Jannik Sinner11500
5Lorenzo Musetti4105+2
22Flavio Cobolli1955
24Luciano Darderi1579
40Lorenzo Sonego1240-1
56Matteo Berrettini945-1
65Matteo Arnaldi858-4
76Mattia Bellucci758-3
108Luca Nardi561-3
138Andrea Pellegrino438+1
140Francesco Passaro436
141Francesco Maestrelli436-4
152Matteo Gigante407-4
156Giulio Zeppieri402-3
189Stefano Travaglia308
210Lorenzo Giustino279+2
230Marco Cecchinato247-4
235Federico Cinà240-1
290Fabrizio Andaloro180
299Jacopo Berrettini175+1
