Ranking ATP: Musetti irrompe nella top 5, Bublik sfonda il muro dei primi 10

Lunedì 12 gennaio 2025 rimarrà una data storica per il tennis italiano. In questi anni ormai si sta perdendo il conto dei successi azzurri, che arrivano con una costanza sempre più impressionante. L’ultima classifica ATP pubblicata vede infatti la bandiera tricolore ancora più in alto. Non solo Jannik Sinner, stabile in seconda posizione dietro Carlos Alcaraz, contro il quale ha giocato in questi giorni un’esibizione a Seul. Per la prima volta nella storia di questo sport l’Italia porta due suoi rappresentanti in top 5, in contemporanea: oltre a Jannik anche Lorenzo Musetti, che di recente ha affermato di voler cercare di ridurre il gap con il suo connazionale e con lo spagnolo in questo 2026. L’avvio di stagione, in tal senso, fa ben sperare.

Musetti tra i primi 5, Bublik in top 10

Lorenzo ha tagliato questo traguardo dopo il successo su Andrey Rublev in semifinale al Bank of China Hong Kong Tennis Open, torneo ATP 250. Il giocatore russo ha guadagnato due posizioni (n° 14), mentre il suo connazionale Daniil Medvedev (n° 12) se n’è lasciata dietro una grazie al successo nel 250 di Brisbane. Tornando a Hong Kong, la finale ha visto imporsi Alexander Bublik, che ha battuto in due set il tennista di Carrara. Con questo risultato il kazako, che lo scorso marzo era fuori dalla top 80 del ranking mondiale, ha intascato il quinto titolo in sette mesi.

Ma soprattutto, ha scalzato l’inglese Jack Draper dalla decima posizione in classifica, realizzando così il suo sogno di entrare in top 10. Perde due posizioni, invece, Felix Auger-Aliassime (n° 7), che quest’anno ha deciso di puntare sulla United Cup invece di provare a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione nel 250 di Adelaide. Scendono di uno scalino anche Casper Ruud (n°13), Alejandro Davidovich Fokina (n°15) e Holger Rune (n° 16). Ne guadagna uno, invece, Francisco Cerundolo, che ritrova così la top 20 lasciandosi alle spalle Tommy Paul.

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Carlos Alcaraz Spagna 12050 2 Jannik Sinner Italia 11500 3 Alexander Zverev Germania 5105 4 Novak Djokovic Serbia 4780 5 Lorenzo Musetti Italia 4105 +2 6 Alex de Minaur Australia 4080 7 Felix Auger-Aliassime Canada 3990 -2 8 Ben Shelton Stati Uniti 3960 9 Taylor Fritz Stati Uniti 3840 10 Alexander Bublik Kazakistan 3065 +1 11 Jack Draper Gran Bretagna 2990 -1 12 Daniil Medvedev Russia 2910 +1 13 Casper Ruud Norvegia 2795 -1 14 Andrey Rublev Russia 2600 +2 15 Alejandro Davidovich Fokina Spagna 2585 -1 16 Holger Rune Danimarca 2580 -1 17 Karen Khachanov Russia 2320 18 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2125 19 Jiri Lehecka Repubblica Ceca 2090 20 Francisco Cerundolo Argentina 2035 +1

La classifica degli italiani: Musetti sale, altri azzurri scendono

Detto già dei successi di Lorenzo, nel resto della truppa tricolore non si individuano molti cambiamenti. Le uniche note da evidenziare riguardano alcuni giocatori che hanno perso qualche posizione. Ma niente di drammatico. Matteo Arnaldi (n° 65), Francesco Maestrelli (n° 141), Matteo Gigante (n° 152) e Marco Cecchinato (n° 230) sono tornati indietro di quattro gradini. Mattia Bellucci (n° 76), Luca Nardi (n° 108) e Giulio Zeppieri (n° 156) sono invece retrocessi di tre posizioni.