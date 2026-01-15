WTA Hobart: Cocciaretto non dà scampo a Bondar. Sfiderà Ruzic in semifinale

[Q] E. Cocciaretto b. A. Bondar 6-2 6-2

Quinta vittoria consecutiva per Elisabetta Cocciaretto al Hobart International. Il WTA 250 australiano ha visto la 24enne marchigiana partire dalle qualificazioni. Ora l’azzurra è in semifinale. Con un doppio 6-2, in circa un’ora e mezza di tennis, la numero 80 del mondo ha battuto l’ungherese Anna Bondar. Si è trattato del terzo confronto diretto tra le due, il primo su cemento (ora Elisabetta è avanti 2-1 nel bilancio dei testa a testa).

L’esito del match non è praticamente mai stato in discussione. Dopo un primo set dominato, Cocciaretto è stata costretta a fronteggiare due palle break consecutive quando si è trovata sotto 1-2 nel secondo parziale. Ma ne è venuta fuori con carattere, strappando poi la battuta alla 75esima tennista in classifica nel gioco successivo. Nel sesto game Bondar ha provato a rientrare in gara tornando due volte a palla break. Ma qui, di nuovo, Elisabetta è stata esemplare. Ha cancellato le opportunità che la sfidante si era procurata e in seguito ha messo la firma sulla partita dopo aver agguantato l’ennesimo break.

Una prova eccellente da parte dell’azzurra, che ha chiuso con il 77% di punti vinti con la prima di servizio. Inoltre, non ha mai perso il turno di battuta e ha cancellato tutte le 6 palle break offerte alla tennista ungherese. Questo risultato consente a Elisabetta di scalare nove posizioni nel ranking WTA, dove ora figura alla piazza numero 71 virtuale (in passato è stata 29). Ora l’obiettivo è la finale, già raggiunta nel 2023. Intanto ha conquistato l’accesso al suo sesto penultimo atto nel circuito maggiore, il terzo su cemento, dove incrocerà la racchetta con Antonia Ruzic.

Gli altri match

Ruzic ha ottenuto un posto nella sua prima semifinale nel tour battendo Olga Danilovic con un doppio 6-3. Dopo un inizio di partita un po’ macchinoso – ha rischiato di trovarsi subito sotto 0-3 -, la tennista croata ha piano piano ingranato la marcia giusta. La giocatrice serba, invece, non è riuscita a trovare le contromisure in una giornata in cui non ha saputo esprimere un buon livello. Questo successo regala a Ruzic anche il best ranking, dato che attualmente nella graduatoria virtuale figura alla 64esima piazza.

È invece uscita di scena a sorpresa la prima favorita del torneo, Emma Raducanu. La tennista britannica ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva contro una tennista fuori dalle top 200. In questo caso si è trattato della ventenne di casa Taylah Preston, che con un ottimo 6-2 6-4 ha acciuffato il suo primo successo su una top 30 e in contemporanea la sua prima semifinale nel circuito maggiore. Adesso si giocherà un posto in finale con Iva Jovic, già semifinalista pochi giorni fa a Auckland, oltre che campionessa pochi mesi fa nel torneo di Guadalajara. La diciottenne statunitense, ai quarti, ha ottenuto un successo alla distanza su Magda Linette, che dopo quasi tre ore di partita ha ceduto con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-2.