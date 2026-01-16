Australian Open: Federer torna sulla Rod Laver Arena “battendo” Ruud [VIDEO]

Roger Federer, Australian Open. Che binomio. Il leggendario maestro di Basilea è tornato a calpestare il cemento della Rod Laver Arena, locus amoenus che lo ha visto trionfare per ben sei volte a Melbourne nel corso della sua stellare carriera.

Mancano soltanto un paio di giorni allo start ufficiale della nuova edizione dell’Australian Open, e prima di immergersi nello show della cerimonia d’apertura – dove lo svizzero sarà protagonista -, Roger ha deciso di donare al pubblico aussie un saggio tennistico durato poco meno di un’ora, giusto il tempo di sfoggiare un paio di rovesci nostalgici contro il norvegese Casper Ruud, col quale ha condiviso il palcoscenico della RLA per un allenamento.

Roger Federer beating Casper Ruud in a tiebreak on Rod Laver Arena.



Enjoy! pic.twitter.com/KNd5GTVhaO — José Morgado (@josemorgado) January 16, 2026

Assistere ai colpi di Roger è, come sempre, un privilegio, e nonostante il 20 volte Slam abbia appeso la racchetta al chiodo da più di tre anni, la classe è rimasta invariata. Durante l’allenamento con Ruud, gli spalti della Rod Laver Arena si ammutoliscono, contemplando e ammirando ogni gesto di Federer, il quale si è persino concesso il lusso di “battere” il norvegese in un tie-break improvvisato (7-2!) durante l’allenamento.

Non sarà l’ultima apparizione di Roger in Australia, fortunatamente. Come accennavamo poc’anzi, sabato 17 gennaio, “The Maestro” scenderà ancora in campo in quella che sarà “La battaglia dei n°1 del mondo”, affiancando gli iconici Andre Agassi, Patrick Rafter e Lleyton Hewitt in un match d’esibizione.