Australian Open, Paolini: “1 Point Slam? Se mi avessero detto che avrebbe vinto un dilettante…”

La numero 7 del mondo sbarca a Melbourne per il primo Slam dell’anno. C’è tanta attesa per vedere Jasmine Paolini all’opera a Melbourne, Slam in cui non è mai riuscita a spingersi oltre gli ottavi di finale – raggiunti nel 2024 -, mentre nella passata edizione Elina Svitolina le ha sbarrato la strada soltanto al terzo turno. Per la consolidatissima Top 10 azzurra, i Major sul cemento sono ancora un taboo, a differenza di Roland Garros e Wimbledon, dov’è stata persino finalista. Jasmine, tra l’altro, inaugurerà il programma dell’Australian Open sulla Rod Laver Arena nella giornata di domenica 18 gennaio, quando esordirà – all’01:30 italiana – contro la bielorussa Sasnovich. Ecco cos’ha detto Paolini in conferenza stampa in vista del suo esordio nell’Happy Slam.

D. Parlando delle tue partite di singolare a Perth, cosa hai imparato da quelle partite che volevi mettere a posto tra Perth e adesso?

Jasmine Paolini: “Sì, cominciamo da quella partita. Belinda ha giocato benissimo. Non è mai facile giocare una partita dopo un mese o forse più. Ha giocato un ottimo torneo. È incredibile il livello che ha raggiunto nella United Cup, ma anche quello che sta mantenendo nell’ultimo anno dopo aver avuto una bambina. Dopo, abbiamo cercato di parlare di quello che è successo nella partita. Ovviamente, di cosa si può migliorare. Sono contenta di aver giocato un’altra partita dopo quella, ho accettato di partecipare all’esibizione di beneficenza contro Rybakina perché penso che sia stata un’ottima occasione per giocare di nuovo prima dello Slam“.

D. Vorrei approfondire un po’ di più la partita contro Rybakina. Quanto è stata utile come preparazione e come ti senti in vista

di questa settimana?

Jasmine Paolini: “Sì, è bello, perché giochi una partita sulla Rod Laver Arena. Ma non è facile giocare lì, devi essere in forma. Condividere il campo con Elena è fantastico. È una delle migliori giocatrici al mondo, che negli ultimi due mesi ha giocato in modo straordinario. Forse tre, perché c’è stata la pausa di fine stagione. Penso che sia positivo, come dire, è un buon momento per capire a che punto sei e se il tuo livello è buono o meno. Devo dire che ne sono stata piuttosto contenta. Ho perso, ma è andata meglio che a Ningbo. Ho giocato meglio che a Ningbo. Era solo un’esibizione, ma è fantastico”.

D. So che non puoi controllare questo aspetto nel calendario dei tornei, ma considerando la posizione dell’Australian Open nel calendario, dopo la pausa invernale, è un po’ più difficile prepararsi visto che non giochi spesso? Per il resto, ti piace che l’Australian Open sia all’inizio dell’anno?

Jasmine Paolini: “Non lo so. Personalmente, mi piace giocare le partite, quindi ho scelto la United Cup anche per questo motivo. Abbiamo giocato due partite. Non è andata bene, ma almeno ho giocato due partite. onestamente preferisco quando ho più partite alle spalle. Ma va bene così. È così per tutti”.

D. Cosa ne pensi del 1 Point Slam e della tua esperienza nel torneo?

Jasmine Paolini: “È stato fantastico, un evento davvero fantastico. Per me è stata un’ottima idea ed è incredibile che abbia vinto un dilettante. Onestamente, se mi avessero detto prima che avrebbe vinto un dilettante, avrei risposto che era impossibile. Ma è successo. È bello avere anche un servizio solo per noi professionisti, perché ti fa tremare un po’. Non sai come giocherà l’altro, perché se giochi troppo lentamente cercando di mettere la palla in campo, l’altro può attaccarti e tu perdi il punto. Per me, onestamente, è stato fantastico essere allo stadio. Non so, come ho detto, in TV forse era troppo lento o qualcosa del genere, ma dal vivo è stato uno dei migliori che abbia mai visto“.