WTA Adelaide: Andreeva domina Shnaider e raggiunge Mboko in finale

[3] M. Andreeva b. [9] D. Shnaider 6-3 6-2

Mirra Andreeva non si è lasciata sfuggire l’occasione. Contro la connazionale e compagna di doppio Diana Shnaider, la giovane tennista siberiana ha offerto una buona prova che le ha permesso di qualificarsi per la finale del Adelaide International, WTA 500 sul suolo australiano. Con un 6-3 6-2, in circa un’ora e mezza di tennis, Andreeva ha regolato Shnaider per la seconda volta su altrettanti testa a testa. L’unico momento di difficoltà superato da Mirra è stato in avvio di partita, quando la mancina russa si è procurata una chance per allungare sul 4-1. Sfumata l’occasione, Diana non è più stata capace di reggere il ritmo imposto dalla sua avversaria, che sin dalla risposta le ha messo molta pressione.

Shnaider, infatti, ha chiuso la partita avendo vinto meno della metà dei punti nei propri game al servizio (28 su 61) e ha finito così per perdere la sua 12esima partita (su 13 giocate) contro una top 10.

Andreeva invece, che non trovava una semifinale dallo scorso marzo, approda all’ultimo atto avendo lasciato per strada 11 giochi totali in tre partite. Ovviamente, nessun set perso per lei, che di recente aveva affermato di voler puntare molto in alto nella sua carriera. Dal prossimo aggiornamento delle classifiche è sicura di superare Jasmine Paolini al settimo posto nella classifica mondiale. Intanto, sabato giocherà la sua quinta finale nel circuito maggiore, la quarta su cemento. Tra lei e il titolo si frapporrà un’altra giovane promessa, Victoria Mboko.

[8] V. Mboko b. [WC] K. Birrell 6-2 6-1

Kimberly Birrell non ha potuto nulla contro Victoria Mboko, che ha agguantato la sua prima affermazione in due set nel torneo. La wild card di casa è stata liquidata in un’ora di gioco con il punteggio di 6-2 6-1. Tra le due, che si erano già sfidate a Montreal qualche mese fa (sempre con vittoria per la nordamericana), non c’è mai stata partita. La tennista canadese ha dominato in lungo e in largo la sua avversaria, che al servizio è stata investita dalle accelerazioni della rivale, mentre in risposta non è mai riuscita a impensierire la sua avversaria.

Birrell, però, grazie a questo risultato salirà al numero 76 in classifica. Non è da meno Mboko, che dal prossimo lunedì sarà quantomeno 16esima al mondo (best ranking) grazie alla sua terza finale raggiunta nel circuito maggiore (per ora tutte su cemento). Sarà quindi finale tra giovanissime in quel di Adelaide. A rimpolpare la schiera di teenager in finale questa settimana, sempre in Australia ma a Hobart, ci sarà anche Iva Jovic (contro Elisabetta Cocciaretto). Le nuove leve stanno iniziando a farsi sentire. Per le prime giocatrici al mondo sarà bene tenere gli occhi aperti.