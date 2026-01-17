Berrettini: “Fastidio agli addominali, non sono pronto per giocare al meglio dei 5 set”

Ennesima delusione per Matteo Berrettini, che con grande rammarico ha rinunciato a disputare l’Australian Open 2026 e quindi non affronterà Alex de Minaur nel match di primo turno designato dal sorteggio. L’azzurro ha spiegato i motivi della decisione tramite una storia sul suo profilo Instagram e, come si poteva prevedere, il problema resta sempre quello, ormai noto, agli addominali obliqui.

Ciao ragazzi,

Come avrete visto, ho dovuto ritirarmi dagli Australian Open, non è mai facile prendere questo tipo di decisioni ma purtroppo ho sentito di nuovo un fastidio agli obliqui e non sarei pronto a esprimermi al mio massimo livello per 5 set.

Fa male perché giocare in Australia è sempre stato speciale e dopo 4 settimane di allenamento intenso ero entusiasta e pronto per ricominciare.

Spero e sento che non starò lontano dai campi da tennis per molto tempo.

Grazie mille per il vostro supporto e la vostra comprensione, le vostre parole gentili significano più di quanto possiate immaginare…

L’anno non è iniziato nel modo in cui tutti volevamo ma per fortuna c’è ancora tempo per renderlo migliore!

Grazie.