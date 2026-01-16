Australian Open: Sinner, Alcaraz e la corsa ai record

La loro rivalità, per ora, non ammette una terza figura. Nelle ultime due stagioni due giocatori tra tutti hanno preso in mano le redini del tennis mondiale: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Tanto per rendersi conto, dall’inizio del 2024 solamente un torneo in cui erano presenti sia l’azzurro che lo spagnolo non è stato vinto da uno dei due. Si tratta del 1000 di Madrid edizione 2024. Sinner si ritirò prima di scendere in campo nel match di quarti di finale, mentre un Alcaraz mezzo infortunato si arrese al poi campione Andrey Rublev sempre al turno dei migliori otto. Questo la dice lunga sul dominio esercitato dagli attuali primi due tennisti in classifica, che vorranno senz’altro ripetersi nel 2026.

A partire ovviamente dall’Australian Open, primo grande appuntamento stagionale. A Melbourne entrambi si giocheranno molto. Non la prima posizione in classifica, dato che qualunque cosa accadrà nel torneo Carlitos sarà sicuro di rimanere in vetta nel ranking lunedì 2 febbraio. Ci saranno comunque molte altre cose in palio. Non solo un montepremi da record; anche una serie di primati personali che entrambi cercheranno di strappare dalle mani dell’altro e da quelle dei campioni passati di questo sport. E, ovviamente, dal resto dei 126 contendenti presenti nel tabellone. Ogni tanto ci si dimentica che ci sono anche loro…

I record che Sinner cerca all’Australian Open

Se Sinner vincesse l’Australian Open andrebbe a quota 5 Major vinti in carriera. Diventerebbe il quarto tennista a mettere in bacheca 3 titoli consecutivi dello Slam australe e sarebbe il secondo giocatore a riuscirci nell’Era Open dopo Novak Djokovic (capace di agguantare due volte il 3-peat a Melbourne: tra il 2011 e il 2013 e tra il 2019 e il 2021). Sarebbe poi il quinto nell’Era Open a vincere tre trofei all’Australian Open, dopo Djokovic (10), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) e Mats Wilander (3). Quest’ultimo, in caso di successo dell’azzurro, si vedrebbe raggiunto in questa classifica, ma rimarrebbe ancora il più giovane ad aver messo le mani su tre titoli dell’Australian Open (c’è riuscito a 23 anni e 155 giorni). Sinner alzando la coppa conquisterebbe comunque la medaglia d’argento in questa statistica, con i suoi 24 anni e 169 giorni (calcolati il giorno della finale, domenica 1° febbraio).

Un’affermazione di Jannik gli consentirebbe di diventare anche il quarto tennista dell’Era Open capace di difendere più volte il primo titolo Slam vinto. Nel 2024 l’azzurro rimontò due parziali a Daniil Medvedev per poi intascare il successo. Nel 2025 Sascha Zverev si dovette arrendere in tre frazioni all’ultimo atto. Così facendo, il numero 2 del mondo si metterebbe a fianco di nomi quali John McEnroe (US Open 1979-1981), Federer (Wimbledon 2003-2007) e Nadal (Roland Garros 2005-2008). Pertanto, sarebbe il primo a riuscirci all’Australian Open.

Anche solo l’accesso in finale, poi, gli permetterebbe di raggiungere un altro record, ovvero le 6 finali Slam raggiunte consecutivamente. Nell’Era Open solo Federer (10 tra Wimbledon 2005 e US Open 2007 e 8 tra Roland Garros 2008 e Australian Open 2010) e Djokovic (6 tra Australian Open 2015 e Roland Garros 2016) ce l’hanno fatta sino ad ora.

I record che Alcaraz cerca all’Australian Open

Dall’altro lato troviamo Alcaraz, che in conferenza stampa pre-torneo ha detto che scambierebbe con Sinner l’Australian Open per il Roland Garros. A Carlos, infatti, manca soltanto l’Happy Slam nella sua bacheca Slam. Dunque, con il titolo a Melbourne lo spagnolo completerebbe il Career Grand Slam e sarebbe il più giovane a riuscirci nella storia del tennis a 22 anni e 272 giorni. Inoltre, diventerebbe il giocatore che ha avuto bisogno di meno apparizioni nei Major (20) per arrivare a questo risultato. Ma non solo. Sarebbe anche il tennista a cui sono servite meno partecipazioni ai tornei dello Slam (12), dal primo Major intascato (US Open 2022), per completare il Career Grand Slam.

Per lui si tratterebbe del settimo alloro in uno Slam e raggiungerebbe così McEnroe e Wilander al nono posto tra i tennisti più vincenti nei Major nell’Era Open. Inoltre, sarebbe il più giovane nella storia a intascare 7 titoli Slam, dato che nessuno ci è mai riuscito prima di compiere 23 anni. E diventerebbe il settimo nell’Era Open a vincere consecutivamente il Major americano e quello australiano (l’ultimo era stato Sinner tra il 2024 e il 2025).

Sino ad ora Melbourne non ha mai sorriso troppo a Carlitos, che vanta al massimo i quarti di finale, raggiunti sia nel 2024 che nel 2025. Dovesse issarsi sino all’ultimo atto sarebbe il 12esimo tennista nell’Era Open capace di qualificarsi almeno una volta per la finale di tutte le prove dello Slam e il settimo in grado di raggiungerne 4 consecutivamente.

I record che la rivalità Sinner-Alcaraz cerca all’Australian Open

Non ci sono però solamente i record individuali. Alcaraz e Sinner stanno scrivendo insieme la storia. Quindi, va da sé che anche la loro rivalità stia piano piano ampliando i suoi confini. Dovessero scontrarsi in finale, infatti, sarebbe solamente la terza rivalità nella storia del tennis che ha visto due giocatori misurarsi l’uno contro l’altro nelle finali di tutti gli Slam (le altre due sono Djokovic-Nadal e Djokovic-Murray). Per di più, sarebbe la quarta consecutiva tra di loro. In passato questo era capitato solamente una volta: i protagonisti erano sempre Djokovic e Nadal, che si sono sfidati nelle finali andate in scena tra Wimbledon 2011 e Roland Garros 2012.

Infine, se uno dei due dovesse alzare la coppa si tratterebbe del nono Slam consecutivo vinto da Sinner o Alcaraz. Sino ad ora, solamente altre due volte nella storia è capitato che due tennisti si spartissero in maniera esclusiva almeno 9 titoli Slam consecutivi. Questo si è verificato nel periodo compreso tra il Roland Garros 2005 e lo US Open 2007 – con protagonisti Federer (8 titoli) e Nadal (3 titoli) – e tra il Roland Garros 2010 e l’edizione 2012. In quest’ultimo arco di tempo i due tennisti coinvolti furono Nadal (5 titoli) e Djokovic (4 titoli).