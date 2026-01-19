Australian Open, italiani in campo martedì 20 gennaio: Sinner, Musetti e tanti altri

La terza giornata dell’Australian Open vedrà il completamento dei primi turni dei tabelloni di singolare. Se nel femminile la nostra punta di diamante Jasmine Paolini si è già assicurata il secondo turno, è arrivato il momento dei due top 10 – di più, top 5 – del ranking ATP.

Cominciamo dunque dal programma maschile, seguendo l’ordine della classifica. Sulla Rod Laver Arena in sessione serale, che in (orario) italiano significa le 9 del mattino, Jannik Sinner inizierà la campagna per la tripletta down under contro il n. 93 del ranking Hugo Gaston. Del mancino francese che con variazioni di ritmo e smorzate sopperisce ai 173 cm di altezza e a un dritto sotto la sufficienza abbiamo tracciato un profilo qui, così ci limitiamo a ricordare che contro Jannik ha perso nettamente entrambi i precedenti, risalenti a cinque anni fa.

A Lorenzo Musetti toccherà invece aprire il programma sulla Margaret Court Arena, all’1.30 della nostra notte opposto al belga Raphael Collignon, n. 72 ATP, in una sfida inedita.

Darderi, Sonego e Nardi a caccia del secondo turno all’Australian Open 2026

Se sulla RLA e sulla MCA si comincia all’una e mezzo, sugli altri campi si parte all’una. Che è l’orario del match sulla 1573 Arena tra Luciano Darderi, n. 25, e il cileno Cristian Garin, 17° del ranking nel 2021 ma ora 82°. Sulla terra del Challenger di Milano del 2023 ad avere la meglio fu l’azzurro. Ore 1 anche per Lorenzo Sonego, n. 40, e lo spagnolo Carlos Taberner, n. 99. I due si sono già affrontati al Challenger di Cordenons nel 2016, quando in pratica erano dei seconda categoria. Vinse Lorenzo in due set.

Terzo incontro sul campo 7 per Luca Nardi che, dopo un doppio e un singolare femminili, troverà il cinese Yibing Wu, n. 168 ma con un best ranking da 54° primi di alcuni guai fisici. È il loro primo duello.

In campo anche Cocciaretto ed Errani/Paolini

Per quanto riguarda il femminile, sarà impegnata Elisabetta Cocciaretto, splendida vincitrice a Hobart sabato scorso, nella speranza che sappia portare da quel titolo le sensazioni positive e non la stanchezza, considerando anche che era partita dalle qualificazioni. In ogni caso, per l’azzurra n. 56 WTA c’è l’austriaca Julia Grabher, n. 95 con un picco al 54° posto. Elisabetta ha vinto in due set l’unico precedente, nel 2022 al WTA 125 di Makarska. Secondo match sul 15 dopo un doppio.

Non solo singolari, però. Il citato doppio sul campo 7, all’una di notte, è quello che vedrà esordire le n. 2 del seeding Sara Errani e Jasmine Paolini contro Tang/Lumsden. Non prima delle 4 del mattino, spazio anche per Mattia Bellucci che, sconfitto da Ruud lunedì, ci riprova in doppio. Non prima delle 4 del mattino sul 12, in coppia con Marozsan, affronterà la coppia nona del seeding Cabral/Miedler.

Italiani in campo martedì 20 gennaio

Rod Laver Arena

H. Gaston vs [2] Jannik Sinner – ore 9.00

Margaret Court Arena

[5] Lorenzo Musetti vs R. Collignon – ore 1.30

1573 Arena

C. Garin vs [22] Luciano Darderi – ore 1.00

Court 7

[2] S. Errani/J. Paolini vs M. Lumsden/Q. Tang – ore 1.00

Luca Nardi ITA vs [Q] Y. Wu – ore 4 ca.

Court 12

Mattia Bellucci/F. Marozsan vs [9] F. Cabral/L. Miedler – n.b. 4.00

Court 13

Lorenzo Sonego vs C. Taberner – ore 1.00

Court 15

J. Grabher AUT vs Elisabetta Cocciaretto – ore 2.30 ca.

I match saranno visibilisu Eurosport e in streaming su DAZN, Discovery+, HBO Max e TIMVision.